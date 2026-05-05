Ivana Šašić je večeras u Šapcu napravila gala slavlje povodom punoletstva njenog sina. Pevačica je okupila prijatelje, familiju i kolege, a govorila je i za medije. Otac njenog sina nije se pojavio na slavlju.

- 10. februara je Srđan napunio 18 godina. Zbog obaveza i posta smo čekali. Između njih je razlika 10 meseci. Krajem decembra ćemo opet da slavimo. Preživeli smo svašta, ovo je sad najsrećnije! Ja sam jako emotivna, ovo je radost života. Želela bih da sačuvaju dobrotu u sebi, bilo je jako teško izvesti ih na pravi put. Plaćala sam žene da ih čuvaju, ne bi li ja radila i zaradila. Dala sam sigurno na te žene za stan u Beogradu, ali vredelo je - rekla je Ivana Šašić za Blic

- Brzo su mi odrasli. Oni su privrženiji majci, tako je sa dečacima. Stvorila sam sebi dva najbolja prijatelja na svetu, igrala sam i fudbal sa njima, trudila sam se da nadomestim figuru oca. Žrtvovala sam karijeru zbog njih. Želim da idem sa unučetom na more, to je nešto što priželjkujem - kazala je potom ona, dok na slavlju nije otac sinova.

"Imala sam dva carska reza u razmaku od 10 meseci"

- Sigurno bih bila pri vrhu na estradi po kvalitetu, da nisam zapostavila estradu. Zaplačem lako, emotivna sam, ubila bih se da moram sve ispočetka! Sa ove distance, ne znam da l' bih mogla. Imala sam dva carska reza u razmaku od 10 meseci, ne sećam se mnogo toga posle njih. Sećam se kad je Srđan imao šest nedelja, a mene voze na operaciju. On ostaje u sobi sa kumom, sećam se Nikole i te intenzivne nege. Kad mi je kuma rekla da ne zna šta će biti sa Nikolom... Dala bih život za njega, al' ne vredi u tim momentima! Sreća, pa su sad živi i zdravi. Oni imaju kontakt sa ocem, ali ovo je samo naše slavlje. Nas troje smo trojac - zaključila je Ivana Šašić za "Blic", koja je sinu uplatila časove u auto školi za "B" kategoriju kao poklon za 18. rođendan