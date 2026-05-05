Zorica Brunclik večeras je sa svojim suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem u emisiji "Amidži šou" gde govori o teškim danima koji su iza nje. Nakon što je objasnila sa čim se borila, pevačica je otkrila i koje koleginice su je stalno zvale.

- Ja stvarno moram da se zahvalim svim kolegama! Kolege, pola planete, ali vidi, uopšte nije... Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati iz "Pinkovih zvezda" koji nisu moji... Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi, mnogo, mnogo, mnogo - rekla je Zorica Brunclik.

- Jedino što moram da spomenem obavezno, da ih istaknem, su Lepa Lukić i Zorica Marković. Lepa Lukić je baš svaki dan zvala! I Ana Bekuta isto - dodala je pevačica u emisiji Ognjena Amidžića.

Imala dve faze lečenja

Zorica je rekla da se sada oseća dobro i da se oporavlja od svega.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je ona u emisiju "Amidži šou", pa otkrila detalje bolesti:

- To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Ja sam imala dve faze lečenje.

Zorica Marković

- Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem - rekla je pevačica

