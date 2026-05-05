Neda Ukraden oglasila se na društvenoj mreži Instagram, tužnim povodom.

Njen prijatelj i otac njenog zeta je umro.

- Napustio nas je nas dragi Aleksandar - Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece. Pun ljubavi i poštovanja za svoju Micu, svoje sinove, unuke, vredan i savestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj "Politici" - navela je pevačica i dodala:

- Ta blagost, razumevanje i pažnja faliće svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco. Pozdravi našu dragu Micu kojoj zauvek odlaziš - napisala je pevačica uz emodži crnog srca.

Neda ima predivan odnos sa zetom

Neda Ukraden nedavno se zahvalila zetu za svu ljubav i podršku koju pruža njenoj ćerki Jeleni i unucima.

Uz obraćanje, Neda je podelila nekoliko fotografija i videa sa proslave rođendana koja je sinoć održana u Lepetanima u Crnoj Gori gde pevačica ima kuću.

-Dragi moj zete, srećan ti rođendan. Hvala ti što si uvek čovek koji misli na svoje ukućane, prijatelje! Ponosni smo što si deo naše porodice. Neka ti svaki dan donese radost kakvu ti drugima donosiš – napisala je ona uz fotografije sa proslave.

