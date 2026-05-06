Slušaj vest

Voditeljka Marija Kilibarda trenutno boravi u Italiji, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama i deli trenutke sa odmora u ženskom društvu.

Marija je ovog puta pokazala kako uživa u umetnosti i atmosferi Venecije, a posebno ju je oduševila izložba koju je ponovo posetila posle nekoliko godina.

1/4 Vidi galeriju Marija Kilibarda Foto: Printscreen/Instagram

Voditeljka se fotografisala u potpuno prirodnom izdanju, bez mnogo šminke, a uz objavu je podelila i lične utiske o umetniku čiji radovi su na nju ostavili snažan utisak.

"Mislila sam da mi se nikada ne bi dopalo stvaralaštvo nekoga ko voli da izražava lom, nesigurnost, čak i "ružnoću". Onda sam otkrila Bazelica. Lom vidim, ali vidim i lepotu. Ili je do mene, koja u haosu pronalazi lepo? Hm, hm... Izložba na kojoj smo se pre 3 i po godine zadržale jako dugo, je i dalje u Grimaniju. Topla preporuka za sve koji idu u Veneciju" - napisala je Kilibarda.

Kilibarda se provodila sa glumicom

Marija Kilibarda (45) podelila je nedavno na društvenim mrežama i kako se provodi sa glumicom Majom Mandžukom (44).

Njih dve su se fotografisale u beogradskoj Areni, a pozirale su sa osmehom na licu.