Nekadašnja srpska teniserka i broj jedan na WTA listi Ana Ivanović, posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera, našla je novu ljubav. Kako nam je Kurirov izvor rekao, reč je strancu i veoma uspešnom biznismenu.

Ana je oduvek bila fatalna za muškarce tokom svoje teniske karijere. Njena lepota plenila je na terenu i van njega. Pre nego što je upoznala Bastijana Švajnštajgera, lepa Ana je uplovljavala iz vezu u vezu. Svaka ljubav je bila kratkog daha i činilo se da Ivanovićeva nikako ne može da se skrasi.

Fernando Verdasko

Zvanično Ana i Verdasko su bili zajedno od novembra 2008. Njihova veza započeta je 2008. godine, a par se posebno zbližio u Njujorku tokom US opena. Bili su zajedno do januara 2009. godine kada je Srpkinja viđena sa golferom Adamom Skotom, ali veza sa Verdaskom nije pukla zbog toga. Naime, Ani i Fernandu su u tom trenutku planovi bili vezani za karijeru i tenis je bio na prvom mestu, te su svi ostali u šoku zbog razloga kraha njihove ljubavi.

Vest o njihovom raskidu tada je prva objavila američka televizija "Fox sports" i to citirajući navodnog prijatelja Ane Ivanović koji je želeo da ostane anoniman, kako su oni istakli. Tvrdio je ovaj izvor da je veza prekinuta tokom turnira u Brizbejnu kada je Srpkinja ispala u četvrtfinalu, te se odmah zaputila za Melburn i nije gledala Verdaska koji je igrao finale.

U vremenu koje je došlo i zajedničke fotografije su nestajale, a posle jednog svog meča u Brizbejnu Verdasko je odgovorio na pitanje novinara zbog čega se on i Ana više nigde ne pojavljuju zajedno.

- Bez obzira na to da li smo mi prijatelji ili ljubavni partneri, kada smo na turniru treba da se držimo svog posla. Nema vremena za privatne stvari. Sada smo tu da igramo tenis, a ne da se zabavljamo, provodimo vreme zajedno ili da se, možda, ponašamo kao tipičan zaljubljeni par - rekao je Verdasko.

Adam Skot

Jedan od muškaraca sa kojima je Ana bila, bio je i australijski golfer Adam Skot i njihova veza bila je veoma burna. Skot je jedini od Srpkinje dobio drugu šansu, a Ana se zbog njega posvađala sa Jelenom Janković!

Prvi put su bili zajedno od jula 2009. nakon Vimbldona. Raskinuli su godinu dan kasnije. Romansu su obnovili u novembru 2011. Ponovo su prekinuli i to definitivno, aprila 2012. godine.

"Ako želite da se 100 odsto posvetite karijeri, jako je teško dati i 100 odsto nečem drugom. Jako je važno pronaći ravnotežu, a i kroz život vam se menjaju prioriteti", rekla je Ana Ivanović početkom 2011. godine medijima u Australiji, tokom jednog od perioda u kojima nije bila u vezi sa Skotom. Ipak, to nije bio i definitivan kraj njihovog odnosa! Naredne godine je Skot, prilično samouvereno, rekao da je "Ana Ivanović 100 odsto prava osoba za njega". To se nije ispostavilo kao tačno iako je prelazio pola sveta da gleda njene mečeve.

Mark Stilitano

Par se upoznao preko Novaka Đokovića. Započeli su romansu januara 2014, ali su je prekinuli već u junu. Sa roditeljima ga je upoznala posle samo nekoliko nedelja zabavljanja. Stilitano se nekada i sam bavio tenisom. Danas je Mark u biznis vodama, bavi se izgradnjom aviona i jahti. Oženjen je Ruskinjom Ingom Kisiljevom i sa njom ima dete.

Ivan Paunić

Anu je košarkašem upoznala prijateljica, a veza je trajala samo nekoliko dana. Ivan je u vreme dok je igrao košarku bio ozbiljan mamac za devojke. Uplovili su u emotivnu vezu 2013. godine, u vreme kada je on bio košarkaš španske Fuenlabrade. Srpkinja koja je osvojila grend slem titulu 2007. na Rolan Garosu u to vreme se preselila kod košarkaša Ivana Paunovića, gde su uživali u ljubavi. Ana je Ivana bodrila sa tribina, bila redovna na svim utakmicama, a on je pružao najbolje partije u karijeri.

Ana Ivanović nije želela da daje bilo kakve izjave, međutim Ivan Paunić bio je srećan, pa je znao da se poveri novinarima. Tako je posle pobede Fuenlabrade nad Bilbaom izjavio:

- Veoma sam srećan zbog velike pobede i mog pobedonosnog koša, koji posvećujem Ani. Mnogo mi je značila njena podrška! Ne volim da previše pričam u javnosti o svom privatnom život i zahvalan sam medijima što cene moju privatnost. Mislim da je dovoljno samo da kažem da je tačno da smo Ana i ja u ljubavi i da nam je prelepo. Uživamo, podržavamo se međusobno i to je dovoljno za sada.

Prema određenim informacijama roditelji Ane Ivanović nisu odobravali ovu vezu, jer su bili zabrinuti za njenu dalju tenisku karijeru. Želeli su da se ona posveti treninzima i počne ponovo da razmišlja o tenisu. Njena majka Dragana ubrzo je počela da je prati na turnirima, a kad ona nije mogla da bude sa njom, tu su bili otac Miroslav i brat Miloš.

Posle samo tri meseca ljubavi, Ana Ivanović odlučila je da raskine vezu sa Ivanom Paunićem. On je bio iznenađen, kada ga je ona posle ručka sa roditeljima nazvala i rekla - Ovo je kraj!

- Jedna veza je uništena. Ana i ja nismo više zajedno. A sve zbog medija - rekao je tada Ivan Paunić.

Bastijan Švajnštajger

Nemački reprezentativac bio je u sedmogodišnjoj vezi sa jednom od najlepših žena u Nemačkoj i započeo vezu sa Anom. Dvogodišnja ljubavna priča krunisana je brakom 12. jula 2016. godine. Venčali su se u Veneciji, jednom od najromantičnijih gradova na svetu. Par je istog dana imao i građansko i crkveno venčanje. Pred Bogom su jedno drugom izrekli sudbonosno "da" u crkvi Abbazia della Misericordia, jednoj od najstarijih u tom gradu. Ana je tada blistala u jednostavnoj beloj venčanici koju je naručila putem interneta po ceni od svega 275 evra, dok je drugog dana nosila raskošnu haljinu sa potpisom dizajnerke Suzi Tarner.

Njeno venčano prstenje takođe je izazvalo pažnju – verenički prsten vredan je 60.000 evra, dok je burma koštala 50.000 evra. Bastijan je izabrao klasično odelo, a mladenci su do mesta venčanja stigli – kako drugačije u Veneciji – vodenim taksijem. Gosti su na slavlje pristizali gondolama, a gala proslava održana je u luksuznom hotelu "Kanal Grande".

U braku su dobili tri sina i sve je iznenadila njihova odluka da se razvedu. Vest da se jedan od najpoznatijih sportskih parova razvodi prvi su objavili nemački mediji u aprilu 2025. godine, navodeći da supružnici već neko vreme ne žive zajedno. Važili su za skladan par, ali su se problemi, prema pisanju medija, pojavili zbog sve češće razdvojenosti i poslovnih obaveza. Bastijan je zbog poslovnih angažmana i televizijskih projekata često putovao po svetu, što je navodno dovelo do udaljavanja između njega i Ane.

