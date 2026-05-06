Pevačica Marta Savić, supruga folkera Mileta Kitića, oglasila se na društvenim mrežama povodom godišnjice smrti svoje majke.

- Mama. Voljena, draga, jedina. Evo prođe godina bez tebe, ali bol i tuga ne prolaze i nikad neće proći, nemoguće je da ikad prođe jer nedostaje mi moja mama. Nedostaje mi moja dama, moja snaga, moj uzor, moja pametna, vredna, lepa moja mama. Biću tužna zauvek bez tebe, ali ću te poslušati i slaviću svoj rođendan za dva dana jer znam da bi ti želela i volela da budem srećna i nasmejana... Hoću, biću... Nastaviću.. Voli te zauvek i večno tvoja jedina ćerka - napisala je Marta Savić.

- Najbolja baba na svetu - napisala je u komentaru Elena Kitić.

Marta nosi veliki teret

Pevačica je svojevremeno govorila o tome kako je grize savest zbog toga što oca nije posetila na samrti.

Pored toga što je dugo mučila situacija sa ocem, imala je razne strahove koji su bili vezani za ćerku Elenu, a Marta je u međuvremenu donela odluku i da se povuče iz javnosti.