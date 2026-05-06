U srcu grada, u restoranu Grčka Kraljica, otvoreno je novo prodajno mesto italijanskog sladoleda Mali Buda, koji sa svoja tri prodajna mesta polako, ali sigurno osvaja beogradsku publiku.

Ogromna gužva obeležila je samo otvaranje – tražila se kugla više, a redovi su se formirali već u prvim minutima. Svi su želeli da probaju autentične ukuse, ali i da zabeleže trenutak sa zaštitnim licem brenda, glumcem Petar Strugar, koji je strpljivo pozirao sa okupljenima i bio u centru pažnje.

Prepoznatljiv po vrhunskom kvalitetu i autentičnim ukusima, Mali Buda donosi duh Italije u prestonicu, a veliko interesovanje na samom startu potvrdilo je da je ovaj koncept već pronašao put do ljubitelja slatkih užitaka.

Svečanom događaju prisustvovale su brojne poznate ličnosti, među kojima su Katarina Grujić, Bojan Bjelić, Ilda Šaulić, Hurricane, Filip Mitrović, Nadica Ademov, Zorana Mićanović, Marko Kon i Milica Kon, kao i Maša Milovanović i Mojke, čime je događaj dobio poseban društveni pečat.

Među zvanicama su bile i voditeljke Tijana Prica i Tijana Stoisavljević, kao i glumica Nataša Aksentijević, dok su se pojavili i najuticajniji influenseri, koji su jedva čekali da probaju sladoled o kome se već uveliko priča.

Pored lokacije u centru grada, Mali Buda već ima još dva prodajna mesta – u restoranu Dva Jelena i u Moonze, čime dodatno potvrđuje ambiciju da postane omiljena slatka destinacija širom prestonice.

Gosti su uživali u pažljivo kreiranim ukusima italijanskog sladoleda, pripremljenog po tradicionalnoj recepturi, uz moderan pristup i atraktivnu prezentaciju. Dobra energija, osmesi i neodoljivi mirisi učinili su da ovo veče bude jedno od onih o kojima će se dugo pričati.

Sa tri prodajna mesta i jasnom vizijom daljeg širenja, Mali Buda već sada postavlja nove standarde kada je reč o sladoledu u Beogradu, pozicionirajući se kao nezaobilazna adresa za sve koji traže spoj kvaliteta, atmosfere i vrhunskog ukusa.