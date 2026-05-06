Bogoljub Karić važi za jednog od najuspešnijih biznismena na našim prostorima.

Sa porodicom je izgradio imperiju, a prilikom gostovanja u emisiji "Amidži šou" govorio je o svom bogatstvu.

Prvi milion

Bogoljub je u emisiji otkrio i kako je zaradio prvi milion.

- Prvi milion smo zaradili veoma jednostavno... Zaradili smo ih u Peći pre 54 godine, tako što smo počeli da radimo u garaži i sneg je pao dva metra. I mi naručimo lopate za sneg, specijalne, koje Rusi rade, mi to nemamo. Celu Srbiju dignemo na noge, i Maribor i Sloveniju - započeo je Karić i dodao:

- I mi angažujemo dole našu braću Rome, sve to pakujemo i sklapamo. Mi smo tada prodali Jugoslovenskoj narodnoj armiji desetine hiljada tih komada...

Prva fabrika u Jugoslaviji

Karić je otkrio i kako je došlo do prve fabrike u Jugoslaviji.

- Kada je Josip Broz Tito posetio Peć, tada su plave zvezde imali zadovoljstvo i čast, da na poziv predsednika opštine i Tita, posle večeri sviramo. Oni nas pokupe sve i vode nas tamo da se nešto svira. Zoran uzme album i pokloni predsedniku Titu, to je danas u muzeju 25. maj. Tada smo dobili blagoslov od njega da možemo da napravimo i fabriku, tada smo napravili prvu fabriku u Jugoslaviji - priznao je Bogoljub.

Bogoljub Karić zna da se ponaša u gradu

- Mi smo zaposlili 100 ljudi, četiri fabrike, 400 ljudi, napravili smo revoluciju! Meni premijer sedi u fotelji Lenjinovoj i kaže: "prvi Jugoslovenski kapitalista, naš brat Srbin, sedi za Lenjinovim stolom" i tako smo počeli. Ja sam video da je prekoputa Kremlja magacin i kažem: "Što ima ovoliki katanac i lance?", kaže: "sve su crkve pretvorene u magacin" i tada smo dobili odobrenje da napravimo zajedničku fabriku - otkrio je Karić.

Porodica puna ljubavi

Bogoljub se oženio Milankom Karić, a čuvena je njihova priča o upoznavanju. To se desilo kada je Bogoljub imao 18, a Milanka svega 15 godina.

Danas su u braku već više od 50 godina i imaju četvoro dece.

Milankina i Bogoljubova ćerka ,Danica Dana Karić, postala je javnosti poznata još kao veoma mlada, kada je sa svojom sestrom od strica oformila bend “DnD”. Ona je godinama u srećnom braku iz koga ima sinove Petra i Bogoljuba.

Bogoljubova i Milankina ćerka Nadežda je takođe u braku, iz koga ima dvoje dece. Znamo da je venčanje bilo u Beogradu, ali o njoj se generalno malo toga zna, pošto se vešto krije od očiju javnosti. Slična je priča i njene sestre Jelene koja je takođe udata, ima dvoje dece i teško se može videti u medijima.