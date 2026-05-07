Marta Savić dana sproslavlja 60. rođendan. Pevačica je rođena u mestu Vranjak kod Modriče, a nakon samo dva meseca, Marta, zajedno sa ocem Milošem i majkom, seli se u vojvođansko selo Jaša Tomić.

Odlazi u Hanover 1978. gde završava osnovnu školu, kao i višu turističku školu. Aktivno se u to vreme bavila folklorom i tako nastupala širom Nemačke. Za vreme boravka u Nemačkoj od starta je sticala radne navike.

- Nikada u životu nisam ništa želela da silim, jednostavno sam puštala da se stvari odvijaju spontano - rekla je Marta jednom prilikom.

Supruga Mileta upoznala je sasvim slučajno. Upoznali su se 1988. godine na jednom od zajedničkih nastupa. Ono što je posebno interesantno jeste podatak da je sve koncerte u Nemačkoj redovno posećivala, nije doduše u to vreme otišla na jedan. Na tom koncertu čuveni pevač uzeo je maramu sa vrata njene drugarice, koja je tada bila u publici.

Sva usplahirena drugarica ispričala je Marti svoje divno iskustvo. Taj pevač bio je niko drugi nego Mile Kitić. Marta i Mile se ipak čudom sudbine sreću. “U životu je sve sudbina od koje ne možete pobeći ona vas stalno ka nečim vodi bez obzira na sve što biste možda želeli ili hteli”. Ljubav sa Miletom donela je na svet njihovu ćerku Elenu.

Zaljubili se na nastupu

Mile Kitić je svojevermeno o supruzi govorio za Grand, a tada je priznao čime ga je to Marta osvojila i šta je presudilo da se zaljubi baš u nju.

– Kad sam je upoznao bila je tiha, mirna, povučena, odmerena… Imala je 21. godinu, a ja sam, inače, 14 godina stariji od nje. Imao sam ja jedan brak pre nje. Marta me je osvojila jer je lepo pričala, inteligentna je, svideo mi se njen način razmišljanja – rekao je Mile jednom prilikom.

– Nisam se zaljubio na prvi pogled u nju jer sam ja tutnjao na sve strane, bilo je žena koliko hoćeš! Ona je živela u Nemačkoj, a ja sam tamo odlazio da pevam, pa smo se viđali. Posle je ona počela da dolazi u Srbiju, pa sam je odveo u Južni vetar, gde je snimila pesme - ispričao je Mile.

Poštovanje spasava brak

Marta je uz Mileta osetila sve blagosti braka, a za tako dugovečnost zajednice, kako je rekla, najvažnije je poštovanje.

- Mogu samo ukratko da opišem nas odnos, što ne znači da bi uspelo kod nekog drugog. Mislim da se ljudi nađu ili ne nađu. Da je suđeno ili nije. Nema tu recepta, tajne, pravila. U našem slučaju je bilo svega i ništa nas nije razdvojilo, već nas je još više spojilo. Ono što je uvek bilo prisutno od prvog dana do dan-danas je veliko poštovanje. Nikad nismo dozvolili da jedno drugo vređamo. Srećna porodica je ona koja radi na svojoj sreći, ne pada ništa s neba. Srećni smo jer želimo to da budemo.

Pričalo se i da je estradnu karijeru zapostavila zbog supruga, što je demantovala jednom prilikom.

- Naravno da nije istina. Mile je oduvek podržavao svaku moju želju. Zahvaljujući njemu sam mogla svoju ličnost da izgradim onako kako sam želela. Sve što sam želela od karijeresam ostvarila. Zahvalna sam Miletu što sam mogla da se posvetim tome. Biti uspešna žena na estradi je jako teško i naporno. Ljudi misle, to je lako, ali ja znam koliko je teško. Iskreno se divim svakoj ženi koja ima epitet zvezde.

Elena istetovirala njen lik

Elena je istetovirala majčin lik na leđima po uzoru na Nefertiti.

- Često smo putovali u Egipat i neskromno ću reći da su me tamo ljudi obožavali. Gde god bih se pojavila, oni bi me oslovljavali sa Nefertiti. Elena je spojila tu simboliku kraljice s mojim likom i istetovirala unikatnu tetovažu. Čast mi je!

Nedavno su se Marta i Mile preselili u velelepnu hacijendu na Avali, gde su se sakrili od gradske gužve. Marta je ponovo bila zadužena za enterijer cele kuće.