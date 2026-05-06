Slušaj vest

Poznati srpski kompozitor i producent Marko Kon već dugi niz godina ljubi voditeljku Milicu Kon s kojom je u braku od 2012. godine.

Njih dvoje se savršeno slažu i imaju mnogo toga zajedničkog, a njihova ljubav krunisana je i sa dvoje dece, Ernestom i Klarom Kon.

Bivša ljubav

Ipak, ono što su mnogi zaboravili jeste činjenica da je Marko godinama bio u vezi sa lepom glumicom Ivanom Knežević. Oni su se jako voleli i njihova ljubavna veza je trajala čak 7 godina.

I baš kada se šuškalo da planiraju svadbu usledila je vest o njihovom razlazu koja je sve iznenadila. Ipak, svako od njih je nastavio da ide svojim putem i da gradi svoj život na način na koji je smatrao da je najbolji.

Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Ivana je članica dramskog ansambla Pozorišta na Terazijama od 2022. godine, a dobitnica je i mnogih prestižnih pozorišnih nagrada. Osim na daskama koje život znače Ivanu smo imali prilike da gledamo u seriji "Stižu dolari".

Planirali svadbu

Dok je bio u vezi sa lepom glumicom Marko Kon je jednom prilikom, tokom priprema za Evroviziju 2009. godine, otkrio kakve planove ima za budućnost.

– Biće svadba uskoro, čim prođe ovaj haos. Intenzivno se pripremam za takmičenje u Moskvi jer želim da na što bolji način predstavim Srbiju. Kada sve to prođe, moći ću da se u potpunosti posvetim svom privatnom životu – rekao je on.

1/6 Vidi galeriju Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir

Usledio kraj

Ipak, oni su se nakon toga razišli, a Ivana se iselila iz stana u kome su prethodno živeli zajedno. Nešto kasnije počele su da kruže glasine da se Ivana zbližila s kolegom Ivanom Bosiljčićem, s kojim je radila predstavi "Glorija" i koji je nešto pre toga raskinuo s pevačicom i svojom današnjom suprugom Jelenom Tomašević.

Na posletku se Ivan pomirio sa Jelenom, a o Ivani i njenim partnerima se nije mnogo pisalo i pričalo.

1/8 Vidi galeriju Marko i Milica Kon Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Printscreen/Premijera

Marko je oduvek bio kavaljer, a taj epitet je zdržao i nakon što se razišao sa Ivanom, o kojoj je govorio samo sve najbolje.

– Sedmogodišnja veza sa njom divan je period mog života, sa još divnijom osobom. Nismo više zajedno, ali to ne znači da mislim bilo šta loše o Ivani. Nisam tvrdo protiv pomirenja, a ni ne gajim nikakve nade da će se to desiti – izjavio je tada muzičar.

Kurir.rs/Glossy