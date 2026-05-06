Slušaj vest

Poznati srpski kompozitor i producent Marko Kon već dugi niz godina ljubi voditeljku Milicu Kon s kojom je u braku od 2012. godine.

Njih dvoje se savršeno slažu i imaju mnogo toga zajedničkog, a njihova ljubav krunisana je i sa dvoje dece, Ernestom i Klarom Kon.

Bivša ljubav

Ipak, ono što su mnogi zaboravili jeste činjenica da je Marko godinama bio u vezi sa lepom glumicom Ivanom Knežević. Oni su se jako voleli i njihova ljubavna veza je trajala čak 7 godina.

I baš kada se šuškalo da planiraju svadbu usledila je vest o njihovom razlazu koja je sve iznenadila. Ipak, svako od njih je nastavio da ide svojim putem i da gradi svoj život na način na koji je smatrao da je najbolji.

bilja-krstic-dragan-kadic01-damir-dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Ivana je članica dramskog ansambla Pozorišta na Terazijama od 2022. godine, a dobitnica je i mnogih prestižnih pozorišnih nagrada. Osim na daskama koje život znače Ivanu smo imali prilike da gledamo u seriji "Stižu dolari".

Planirali svadbu

Dok je bio u vezi sa lepom glumicom Marko Kon je jednom prilikom, tokom priprema za Evroviziju 2009. godine, otkrio kakve planove ima za budućnost.

– Biće svadba uskoro, čim prođe ovaj haos. Intenzivno se pripremam za takmičenje u Moskvi jer želim da na što bolji način predstavim Srbiju. Kada sve to prođe, moći ću da se u potpunosti posvetim svom privatnom životu – rekao je on.

Marko Kon Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić, Kurir

Usledio kraj

Ipak, oni su se nakon toga razišli, a Ivana se iselila iz stana u kome su prethodno živeli zajedno. Nešto kasnije počele su da kruže glasine da se Ivana zbližila s kolegom Ivanom Bosiljčićem, s kojim je radila predstavi "Glorija" i koji je nešto pre toga raskinuo s pevačicom i svojom današnjom suprugom Jelenom Tomašević.

Na posletku se Ivan pomirio sa Jelenom, a o Ivani i njenim partnerima se nije mnogo pisalo i pričalo.

Marko i Milica Kon Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Printscreen/Premijera

Marko je oduvek bio kavaljer, a taj epitet je zdržao i nakon što se razišao sa Ivanom, o kojoj je govorio samo sve najbolje.

Sedmogodišnja veza sa njom divan je period mog života, sa još divnijom osobom. Nismo više zajedno, ali to ne znači da mislim bilo šta loše o Ivani. Nisam tvrdo protiv pomirenja, a ni ne gajim nikakve nade da će se to desiti – izjavio je tada muzičar.

Kurir.rs/Glossy

Ne propustiteStarsTRANFORMACIJA MARKA KONA O KOJOJ SE I DAN DANAS PRIČA: Imao 156 kg, pa skinuo 45 za samo nekoliko meseci: Promenio jelovnik i život iz korena (FOTO)
faegtaertfaerfa.jpg
StarsMOLILA MUŽA DA SE RAZVEDE OD NJE KAKO BI SMRŠALA Voditeljka bila očajna zbog kilaže, pa se istopila: Ovo je njena tajna
milicamarkokon-marina-lopicic.jpg
Stars"MUŽ MI SVE FINANSIRA!" Poznata voditeljka šokirala priznanjem o odnosu sa suprugom: Daje mi pare, a ja odem napijem se...
screenshot-399.jpg
StarsESTRADA MUKU MUČI S VIŠKOM KILOGRAMA: Pevač imao 156 KG, smršao 45 KG, uradio jednu stvar i odmah stigli rezultati! Pogledajte njihove TRANSFOMACIJE (FOTO)
Untitled-1.jpg

"MUZIKA 90-tih JE BILA VESELA JER JE VREME BILO UŽASNO" Marko Kon o buntu u pesmama: To je generacijska stvar  Izvor: Kurir televizija