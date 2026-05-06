Bogoljub Karić jedan je od najuspešnijih biznismena, što dokazuje i njegova porodična firma koja postoji više od 50 godina.

Dvorac porodice Karić

Poznato je da Bogoljub sa porodicom već tri decenije živi na Dedinju u lukuznoj vili oko koje se nalazi pravi zeleni raj opasan zidinama, koju je projektovao poznati srpski arhitekta Milutin Borisavljević 1920. godine, a pored velelepne građevine, porodica Karić uživa i u raskošnom dvorištu sa fontanom.

Karići odabrali su baš ovu kuću kako bi mogli da ugoste sve članove svoje mnogobrojne porodice, a ekipa Paparaco Lova jednom prilikom je usnimila je iz drona kako ova veličanstvena palata izgleda.

Bogoljub Karić jedan je od najuspešnijih biznismena, što dokazuje i njegova porodična firma koja postoji više od 50 godina Foto: Printscreen Paparaco Lov

Gradi tržni centar u rodnom gradu

Ekipa Kurira jednom prilikom je posetila Kosovo, kao i rodno mesto Bogoljuba Karića malo mesto Peć. U razgovoru s meštanima, tada smo saznali sve o detinjstvu i borbi za uspeh čoveka koga svi obožavaju, a tokom obilaska grada saznali smo da Bogoljub Karić gradi tržni centar u Peći.

- Bogoljub pravi tržni centar, i to na površini od jednog hektara. Tu mu je nekad bila fabrika. Sad je samo poljana. Arhitekte već rade na tome. To će biti najveći i jedini tržni centar. Interesantno je da spaja dva puta. Ulaže milione. - rekao je jedan od meštana pa nastavio:

Bogoljub Karić setno gleda svoju rodnu kuću Foto: Kurir

"Takav se rađa jednom u sto godina"

- On je gigant. Zato su uspešni ovi svetski giganti. Svi su pošli njegovim stopama. On je i preko planine video. Tako je bilo od detinjstva. Takvi se ljudi jednom u sto godina rađaju. Sposoban je. Žena mu je duša od žene. Milanka je bila među najlepšima u Peći. Ona je živela u zgradi. Otac joj je radio u banci i oni su bili ugledna grads0ka familija - rekli su nam meštani Peći.