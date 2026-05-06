U svet influensera ušao je pre sedam godina, a na nesvakidašnji način se borio sa problemima koje je imao.

Zbog manjka podrške najbližih rešio je da stvori neku drugu dimenziju svoje ličnosti u kojoj će svakodnevnica biti samo šala, smeh, ironija i sarkazam.

Svet koji je napravio na društvenim mrežama prepoznali su mnogi slični njemu, ali i mnogi koji vole nešto drugačije predstavljanje surove realnosti, te je danas jedan od omiljenih influensera u javnom svetu.

Osuda javnosti

Na Kuriru, u emisiji "1na1", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, Xelijum se prvi put pojavio u javnosti i progovorio o svom životu. Tada je otkrio je svoju drugu stranu, govorio o Nikoli, najvećih strahovima, traumama, svim dešavanjima koje su ga oblikovala i danas od njega napravila - Xelijum.

Zbog sadržaja koje je objavljivao i "dijete" koja je postala viralna na mrežama, govorio je o osudi, lošim komentarima i otkrio šta se krije iza euforije koja je preplavila Tiktok.

- Ako sam ja odgovoran za vaspitanje dece, hajde onda da dobijem zvaničnu titulu vaspitača. Onda da na mom profilu stoji "vaspitač" a ne "komičar". Sve se desilo spontano, jer sam ja smršao 30 kilograma. Trpao sam sve u sebe, sve sa stola što sam stigao, sve dok ima mesta. Čuo sam da je neka pevačica smršala uz pomoć nekih tableta i tako sam počeo. To je bila autofagija, ne izgladnjivanje. Svi komentarišu da potenciram izgladnjivanje, a niko ne kaže da ja radim na lečenju problema gojaznosti - kroz smeh je tada rekao Nikola i dodao:

"Moj sarkazam treba razumeti"

- Svi gledaju to površno jer sve govorim kroz sarkazam. Bilo je mnogo pijavica koji se zakače za mene i loše komentarišu, ali tu postoji zdrav režim i autofagija samo što ja to sve nisam javno objasnio. Mislim, ako ja treba ljudima da utičem na ishranu, onda... Ljudi će uvek naći nekoga da okrive... Ja se zabavljam i otkrivam svoja iskustva, ako sam ja zbog toga loš, onda okej. Xelijum je zapravo moj dnevnik, ja kroz njega rastem. Ja sam nekada gledao Farmu, pa ne trčim za Vendi kao pokojni Ekrem Jevrić nekada. Moja majka je govorila: "Samo ja vaspitavam svoje dete". Roditelji, vaspitajte svoju decu, pa neće niko i ništa moći da utiče na njih. Ja čitam i knjige i to delim, ali to neko ne spominje. Mnogo puta sam kačio humanitarne akcije, davao novac, ali to nije dovoljno zanimljivo. Ljudi koji me prate me razumeju i to mi je jedino važno. Svakako ne želim da me glupi ljudi i površni prate, a moj sarkazam i šalu treba razumeti. Bacam ja fore, ali nikada ne vređam ljude. Ja i sebe sprdam do iznemoglosti.

"Ne mogu da budem odgovoran za nečije greške"

- Ja nisam kompetentan i nisam psiholog, nekoliko puta sam to javno na profilu pisao. Ne mogu da budem odgovoran za nečije greške. Ja sam samo neko ko se u svom programu na profilu posvetio ljudima u smislu da kažem svoja iskustva, da razgovaram sa njima, da motivišem. Ako nekome stvarno treba pomoć on treba da razgovara sa psihologom, ne sa mnom. Ne mogu da utičem na nečiju psihu, kao što niko nije mogao na moju.