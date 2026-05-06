Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, Boban Kusturić (52), pronađen je mrtav u svojoj vikendici u banjalučkom naselju Česma. Od njega se emotivnim rečima oprostila i Ceca Ražnatović.

Pevačica je na svom Instagram profilu podelila njegovu fotografiju i dirljivom porukom se oprostila od dugogodišnjeg prijatelja.

- Bobane, prijatelju moj, leti, zauvek ti vedro nebo bilo - napisala je Ceca Ražnatović u objavi.

Boban Kusturić
Ko je bio Boban Kusturić

Boban Kusturić je rođen 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za RV i PVO u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficira avijacije – pilota. Od 1997. do 2005. godine obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske.

Nakon toga nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice „SAR“ Republike Srpske. Funkciju direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo obavljao je poslove načelnika te uprave.

Odlikovan je Ordenom Miloša Obilića od strane predsednika Republike Srpske

