Autor i voditelj muzičkog takmičenja Nikad nije kasno, Žika Jakšić, nedavno je otkrio da je tokom služenja vojnog roka zbog sopstvenih grešaka završio iza rešetaka.

Foto: Pink

Kako je ispričao, na taj period danas gleda sa dozom nostalgije, ističući da je uprkos svemu – u njemu i uživao.

- Svi kukaju na vojsku, meni je to bio super period. Išao sam u zatvor na 7 dana zato što sam tri puta išao na ručak. Pošto u Somboru imaju tri menze, ja sam išao u svaku da ručam. To je cirkus bio kada su me uhvatili. Bio sam dobar vojnik, mada sam prva tri meseca redovno čistio WC. Zaradim kaznu do dnevnika, pa je moje ime stalno bilo na tabli - ispričao je Jakšić svojevremeno.ž

Žika je u vojsci bio 1983. godine, a na služenje je otišao sa razbijenom glavom.

- Zabavljao sam se sa nekom devojkom, ma mnogo smo se voleli. Trebalo je da krenem u vojsku za dva dana, i ja budala, raskinem sa njom dva dana pred polazak, iz čista mira. A kakva je to ljubav bila. Te iste večeri odem sa društvom u hotel na neku proslavu i kad je krenula pesma od Tozovca "Nije sve još prošlo", dohvatio sam flašu sa stola i razbio sebi o glavu. Pukla mi je arkada, lila mi je krv - prisetio se Jakšić za Grand.

Život mu se okrenuo naopačke nakon preseljenja

Podsetimo, njegov život se okrenuo naopačke nakon preseljenja u Štutgart, gde ga je u kratkom roku dočekao raspad braka i kraj muzičkog sastava.

- Nisam pao na nulu, pao sam ispod nule, to je bilo u razmaku od osam, devet meseci. Pre toga imam bend "Ritam srca", mi sviramo, super sve, živimo u Štutgartu, sinčić Andrija ima pet godina, trebalo je da pođe u školu, žena ima svoj posao, ona ostavlja svoj posao, ja ostavljam sve to, odlazim gore... Prolazi devet meseci, ja u Štutgartu nemam više brak, orkestar mi se rastura i 100.000 evra duga, a ja do tada nikad nikom nisam dinar dugovao. To je toliko opterećenje bilo za mene, pogotovo što dug nije bio na moje ime, već na ime tadašnje supruge. Na nju se vodio lokal jer ima nemačko državljanstvo, inače je iz naših krajeva - rekao je Žika.