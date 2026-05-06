Pevačica Mina Kostić juče je proslavila 51. rođendan, a tim povodom oglasio se njen partner Mane Ćuruvija. Iako su trenutno razdvojeni okeanom – on u Americi, a pevačica u Srbiji, nije propustio priliku da joj emotivnom porukom ulepša ovaj poseban dan.

Kasper je na svom Instagram storiju podelio Mininu fotografiju uz popularnu pesmu Šabana Šaulića "Hvala ti za ljubav". Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju i raznežilo pratioce na društvenim mrežama jeste poruka kojom je nagovestio ozbiljne planove za njihovu budućnost i potencijalno venčanje.

Kasper je u svojoj čestitki jasno napisao: „Sledeći rođendan, ako Bog da, proslavićemo pod istim prezimenom i jedno kraj drugog“.

Mina Kostić o proširenju porodice

Podsetimo, pored planova za brak, Mina se nedavno osvrnula i na proširenje porodice i mogućnost vantelesne oplodnje o kojoj je ranije govorila. S obzirom na to da njen partner još uvek nema biološku decu, pevačica ističe da bi oboje voleli da se ostvare u ulozi roditelja, ali da nemaju pritisak.

"Rekla sam da bih ja volela da rodim još jedno dete, jako volim decu, ali i zbog nejga jer ona ih nema. Ali, ako bude - bude, ako ne probaću veštačku, a ako ne bude ni tako Bože moj. Ja već imam dete, on Anastasiju voli..." objasnila je Kostićeva.

Na kraju, pevačica se osvrnula i na zlonamerne priče i sumnje da je verenik zapravo prevarant koji je samo iskorišćava. Kroz osmeh je demantovala te navode, ističući koliko joj Kasper zapravo pomaže u poslu i vođenju modernih društvenih mreža.