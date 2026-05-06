Tokom emisije Radio Amnezija došlo je do žestokog verbalnog sukoba između Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić. Njihova razmena uvreda uživo u programu šokirala je prisutne, a u naletu emocija pale su i teške reči na račun porodice, slave i tradicije.

Asmin nije štedeo reči i uputio je najgnusnije optužbe na račun Dobrojevićeve. "Ova Stanija je najgora od svih! Kakvu slavu slave njeni? To je žena koja govori da otac podvodi ćerku, ona mrzi očeve, ja to tvrdim", vikao je Asmin, a zatim je usledila i jeziva opaska: "To je jedna dro***ina, sram da te bude! Njena porodica, ako to podržava, treba sram da ih bude".

Poznata starleta mu, naravno, nije ostala dužna u "Eliti", već mu je žestoko uzvratila, vidno pogođena što je napadnuta upravo na dan njene krsne slave.

"Duša prodana, puna demona, to si ti! Kvazimodo jedan", siktala je Stanija i dodala: "Tebi ni hodže ne mogu da pomognu! Je l' moguće da on dolazi u emisiju, kad je moja slava, i izgovara sve one monstruozne stvari".

Kačavenda se umešala: "On nema obraza"

U ovaj jezivi sukob umešala se i Milena Kačavenda, koja je najoštrije osudila Asminove udarce ispod pojasa, te ga javno nazvala "džukelom" i "smećem".

Tom prilikom je iznela i jeziv detalj iz njihovog ličnog sukoba

"Asmina treba da bude sramota, ovo je katastrofa šta je on rekao," započela je Milena u dahu, braneći Stanijino pravo na slavlje, a onda otkrila šokantnu istinu: "Asmin je meni psovao moju pokojnu majku, na dan godišnjice njene smrti! On da ima obraza da uđe ovde na radio? Kako ga samo nije sramota?!".