Nadica Sečivanović, poznata pevačica i nekadašnja kik-bokserka, nedavno je otkrila jednu neprijatnu situaciju koja se dogodila pre nekoliko godina. Naime, Nadica je priznala da je prebila jednog dečka i jednu devojku iz srednje škole, nakon što su joj uputili uvrede, posebno na račun njene majke.

Nadica je otkrila da se bavila kik-boksom četiri godine pre nego što je odlučila da se posveti muzici. Smatra da je kik-boks sport koji nije za žene, ali ističe da je to iskustvo oblikovalo njen karakter. Takođe, istakla je da je odlučila da gradi svoju karijeru samostalno nakon što je imala neuspeh u takmičenju "Zvezde Granda", gde je, kako je rekla, "trema pojela".

- Bavila sam se kik boksom, pre četiri godine. Nakon toga sam prestala sa tim, jer smatram da to nije za žene. Sada je to tema za koju bi mi trebalo dosta vremena da vam objasnim, a ako se pitate da li sam prebila nekoga, sparingovala sam, a to kada sam prebila, to je bilo davno u srednjoj školi - ispričala je Nadica i dodala:

- To se nije desilo dok sam se bavila kik-boksom. Prebila sam jednog dečka, jer mi je nešto ružno rekao i jednu devojku, toga se sećam. To je možda ružno, ali to je jedino čega se sećam - istakla je Nadica.

"Opsovali su mi majku"

Nametnulo se pitanje da li je to uradila zbog dečka.

- Nije bilo zbog dečka. Opsovali su mi majku, a ja sam na to jako slaba. U tom trenutku stvarno nije zvučalo kao šala, sad kao "prebio si nekog", jednostavno sećam se dobro da su mi tada opsovali majku - priznala je Nadica za Grand.