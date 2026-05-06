Iako je pesma "Đurđevdan“ gotovo nezaobilazna na veseljima poput krštenja, svadbi i matura, malo ko zna da se oko njenih stihova godinama razvijaju dve potpuno različite priče.

Dok se dugo verovalo da pesma nosi u sebi jednu od najtragičnijih sudbina iz perioda Drugog svetskog rata, autor muzike Goran Bregović je kasnije otkrio drugačije objašnjenje nastanka ovog evergrina i razjasnio pozadinu koja stoji iza pesme.

Decenijama kruži potresna priča da pesma vuče korene iz "voza smrti" i stradanja sarajevskih Srba na putu za logor Jasenovac. Tog fatalnog 6. maja 1942. godine, zatočenici su prevoženi u vagonima, potpuno bez vode i hrane. Prema svedočenju istoričara umetnosti Žarka Vidovića, jedinog preživelog svedoka, jedan od zarobljenika, za koga se tvrdi da je bio član sarajevskog kulturno-umetničkog društva "Sloga", u sopstvenom grču i nemoći zapevao je iz prkosa: "Proljeće na moje rame slijeće, đurđevak zeleni, svima osim meni - Đurđevdan je!".

Kako bi razbili strah, pesmu su prihvatili i ostali, a ona je ubrzo počela da odzvanja od vagona do vagona. To je izazvalo neviđen gnev ustaša koji su sproveli surovu kaznu - zatvorili su sve prozore na vozu i ostavili zatočenike bez vazduha. Od 3.000 ljudi koji su krenuli iz Sarajeva, stravične uslove preživelo je svega oko dve stotine. Verovalo se da je Bregović preuzeo ove prkosne stihove od stradalnika i preradio ih u hit koji mu je doneo milione.

Brega: "U pitanju je omaž Balaševiću"

Međutim, Goran Bregović ima svoju verziju priče koja nema nikakve veze sa Jasenovcem. Numera koju vole mnogi širom Balkana zapravo je imala mnogo mirniji, umetnički početak.

- Pesma je pravljena za film Emira Kusturice “Dom za vešanje”, a onda sam ja pravio prepev za ploču “Bijelog dugmeta”, kao jednu malu ljubavnu pesmu - otkrio je Bregović.

Ono što je posebno iznenadilo javnost jeste Bregino priznanje da je "Đurđevdan" zapravo omaž Đorđu Balaševiću.

Kompozitor je želeo da oda počast čuvenom panonskom mornaru, a direktnu inspiraciju za stihove pronašao je u Balaševićevoj "Priči o Vasi Ladačkom" i njenom legendarnom stihu "Kad ja nisam s onom koju volim".

- U pitanju je jedan mali omaž Đorđu Balaševiću, koji, nažalost, nikad nisam napisao na ploči - istakao je nedavno Brega za RTS.