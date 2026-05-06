U novom izdanju emisije Pitao bih za druga gošće su bile Gordana Džehverović i Milica Dabović.

Foto: Preent Screen

Tokom emisije razgovaralo se o odnosu Sofije Janićijević, Borislava Terzić Terze i Daneta (70).

Džehverović i Dabović su oštro prokomentarisale odnos Sofije Janićijević sa starijim Danetom, ističući da su njeni motivi vezani za novac, što su ocenile kao nemoralan potez koji zaslužuje osudu.

"Uvek sam na ženskoj strani"

Milica Dabović i Goca Džehverović Foto: Preent Screen

 - Šokirana sam time. Milicu Veličković bih pozdravila ovim putem. Milici sam i sama rekla da ako je neko loš partner, ne mora da znači da će da bude loš otac. Međutim, uvek sam bila na ženskoj strani. Kada je o Sofiji reč, ona umesto da je došla Terzi i priznala mu sve, ona je lagala. Očigledno se Danetu nije dopalo na koji način je ona njega ''odradila''. Verujem da je on dobar čovek, želeo da joj obezbedi život. Ona je ušla u ''Elitu'', pogazila je sve to, što je Dane uradio tu za nju. Ko zna šta je sve Sofija pričala Terzi, verovatno je imala idealnu priču. Kako seješ, tako žanješ. Sve što je radila Sofiji se vratilo. Mislim da Sofija ne zna za to da je Dane skinuo snimak sa sigurnosnih kamera, zato tako uverljivo priča svoju verziju priče. Kad se govori o poljupcu, ona govori ''poljubac, kakav poljubac, ja se ljubila?'' Meni je najviše žao Sofijinog oca, jer on, kako je rekao, nije ništa znao o tome što se dešavalo između Sofije i Daneta - istakla je Milica Dabović.

- Sofija je veoma namazana. Ona je i prošle godine svašta pričala, razne priče i verzije priče je imala. Ja znam čoveka koji je sa osamdeset godina mogao da intimno opšti sa ženom. Reč je o mojoj komšinici, govorim ovo kada je reč o intimnim odnsima. Ne znam da li su imali odnose, ali nije isključeno. Sofija je toliko namazana, mislim da do takva žena do sada u rijaliti nije ušla - dodala je Goca.

