U centru Preljine, rodnom mestu narodnog pevača Dobrivoja Topalovića, za sutra je najavljan protest meštana, nezadovoljnih jer se nekolicina žitelja ovog mesta protivi postavljanju biste ovom estradnom umetniku.

U znak zahvalnosti za sve što je Dobrivoje, koji je preminuo pre šest godina, uradio za svoje selo, žitelji su najpre želeli bistu da postave u porti crkve, neposredno pored puta koji vodi do pevačeve kuće.

-Ta ideja nije naišla na odobrenje crkve, jer oni za tu lokaciju imaju druge planove. Ipak su odobrili da se bista postavi u neposrednoj blizini pasarele, na istoj strani crkve krajputašice. Međutim već mesec dana traju opstrukcije i mi ne možemo da krenemo s radovima.

Nekolicina ljudi, koji sebe nazivaju blokaderi, na razne načine ometa radove - priča Radmilo Pečenković, Dobrivojev dugogodišnji prijatelj.

On dodaje da će se sutra kraj pasarele okupiti meštani Preljine koji žele da se na ovaj način oduže narodnom pevaču koji je srce i dušu ostavio svojim komšijama, Preljincima.

- Sramota je što se ovo događa, Dole je bio van politike a i svi mi smo. Podizanjem biste želimo da se ne zaboravi ime čoveka zahvaljujući kome selo ima fudbalsko igralište i klub, KUD i Humanitari fond koji postoji 35 godina, a koji je gradio i crkvu i parohijski dom, platio šest zvona za Hram Svetog Save na Vračaru i mnoga druga dela.

Zajedno sa svojim Preljincima pomagao je kad god je trebalo. Zato na ovaj način želimo da mu se odužimo - priča Pečenković dodajući da bez obzira na opstrukcije i ometanja radovi na betoniranju postamenta u Preljini počinju sutra. Podizanje biste finansiraju meštani Preljine i lokalni privrednici, zajedno sa estradnim umetnicima.

Njeno otkrivanje planirano je za 18. jun, kada će ove godine na igralištu u Preljini biti održani “Dani Dobrivoja Topalovića”. Njemu u čast će na manifestaciji nastupiti oko 30 pevača narodne muzike.

Pevačeva porodica ne živi u Preljini

Topalovićeva porodica dolazi u Preljinu posle njegove smrti na godišnjicu i rođendan. Ekipa Kurira jednom prilikom razgovarala je sa meštanima Preljine.

- Njegova supruga, ćerka i unuk ne žive ovde. Oni su u Beogradu, a ovde dođu početkom juna, pred pomen Dobrivoju. Budu tu oko mesec dana i onda dođu u septembru na njegov rođendan, kad je pevačka smotra Dani Preljine njemu u čast u dvorištu osnovne škole. Ana Bekuta, Vera Matović, njegov kum Miroslav Ilić, Radiša Urošević, Miša Mijatović, Aca i Bilja Ilić tad redovno dođu i ispoštuju ga, celo selo bude tu. Ja se uvek javim njegovima kad dođu - istakao je Nikolić.

Na grob mu dolaze ljudi sa svih krajeva sveta

Prijatelj pevača nam je otkrio da i nekoliko godina od smrti, fanovi i dalje posećuju njegov grob.

- Mnogo naroda i pevača je bilo na sahrani, ljudi nisu imali gde da stanu ispred kapele, pa su stajali i po putu. Na grob mu i danas dolaze ljudi iz celog sveta, iz Nemačke, Švajcarske, Bosne. Slikaju se ovde kod spomenika. Pored njega počiva i njegova pokojna majka, kojoj je posvetio i pesmu "Okreni glavu, Milice" - zaključio je naš sagovornik svojevremeno.