Svetlana Ceca Ražnatović bila je danas gošća na krsnoj slavi porodice Rodić u Titelu, gde je nakon nekoliko sati provedenih u prijatnoj atmosferi sa domaćinima i prijateljima krenula nazad za Beograd.

Ceca je u dom Veljka i Bogdane u Titelu stigla u popodnevnim časovima, vidno raspoložena i spremna za proslavu.

Pevačica je uživala u tradicionalnom slavskom ručku i druženju, ali se nije dugo zadržala zbog poslovnih obaveza koje je očekuju.

Ceca je u elegantnom izdanju ušla u automobil koji je potom krenuo ka Beogradu, u pratnji vozača, dok su ostali članovi porodice ostali na slavlju.

Iako je Ceca napustila slavlje, fešta kod Rodića se nastavlja. U njihovom domu i dalje se čuju muzika i smeh, stigli su i trubači, a gosti pristižu u sve većem broju.

Očekuje se da će slavlje potrajati do kasno u noć.

Podsetimo, među prvima na slavlje kod Rodića u Titelu stigli su Bojana i Mirko Šijan.

Bojana Šijan se odlučila za elegantnu, ali udobnu kombinaciju - široke crne pantalone visokog struka i letnju prugastu crno-belu majicu bez rukava, dok je u rukama nosila brendiranu torbicu.

Komšije o Veljku Ražnatoviću

Bokser Veljko Ražnatović vratio se iz Rusije u Srbiju, a većinu vremena provodi u Titelu u kući koju je dobio na miraz od Rodića.

Pored ogromnog imanja koje je sredio i na kojem je izgradio teretanu, bazen, ali i ring za sparingovanje, Ražnatović je nedaleko od kuće napravio i veliku farmu prasića od koje je napravio unosan biznis.

Ekipa Telegrafa posetila je Titel i porazgovarali s prvim komšija Ražnatovića i Rodića, koji su nam otkrili istinu o njima.

- Ovo ovde je mirna ulica gde živimo. Oni se ne čuju, rade svoj posao i ne gledaju okolo - rekao je prvi komšija.

On je, zatim, pomenuo i Veljka koji se nedavno vratio u Titel, pa izneo svoje zapažanje.

- Video sam Veljka sad kada se vratio, čini mi se da je smršao tamo u Rusiji. Njegova ženica Bogdana je fina, oko dece je stalno. Ova deca tu iz ulice često idu u njihovo dvorište da se igraju - dodao je.

Kako su otkrili meštani Titela, mnogi iz sela rade upravo na njihovim farmama, a oni su korektni poslodavci.

- Dobri su oni, i za komšije i za radnike. Mnogi rade tu kod njih na farmi i uvek sve ispoštuju - rekla je komsinica.

Meštani ovog mesta najviše cene kod Veljka i njegove porodice jedno, a otkrili su i šta.

- Vidim ih tu kada ulaze i izlaze iz dvorišta, jave se onako lepo i kulturno. Dobri su, šta da kazem. Normalne komšije, nemas utisak da su neko i nesto - rekla je starija gospodja koja živi par kuca od njih.