Stanija Dobrojević danas proslavlja svoju slavu Đurđevdan. S obzirom da se nalazi u rijalitiju Elita, ona nije mogla da bira svoje goste, već su svi cimeri pozvani kao što to obično biva kada bilo ko od učesnika slavi rođendan ili slavu. Međutim, ovoga puta cimeri nisu hteli da slave slavu Stanije Dobrojević.

Danilo Dača Virijević nije mogao da veruje koliko je malo cimera došlo na slavu Stanije Dobrojević.

Primetio je da je gotovo niko nije ispoštovao dolaskom na slavlju.

- Koliko sam ja ovde nikad se nije desilo da ovako malo ljudi bude na slavi - rekao je Dača.

- Svi su dobrodošli osim lika koji mi je rekao monstruoznosti, a ajde i ona - dodala je Stanija.

- Poenta je da je ovde bilo mnogo loših ljudi, ali da nikad ovako malo ljudi nije bilo. Sedmoro ljudi je na slavi - pričao je Virijević.

Posvađala se s Asminom na slavi

Asmin nije štedeo reči i uputio je najgnusnije optužbe na račun Dobrojevićeve. "Ova Stanija je najgora od svih! Kakvu slavu slave njeni? To je žena koja govori da otac podvodi ćerku, ona mrzi očeve, ja to tvrdim", vikao je Asmin, a zatim je usledila i jeziva opaska: "To je jedna dro***ina, sram da te bude! Njena porodica, ako to podržava, treba sram da ih bude".

Poznata starleta mu, naravno, nije ostala dužna u "Eliti", već mu je žestoko uzvratila, vidno pogođena što je napadnuta upravo na dan njene krsne slave.

"Duša prodana, puna demona, to si ti! Kvazimodo jedan", siktala je Stanija i dodala: "Tebi ni hodže ne mogu da pomognu! Je l' moguće da on dolazi u emisiju, kad je moja slava, i izgovara sve one monstruozne stvari".

Stigle joj čestitke

Stanija Dobrojević koja obeležava slavu dobila je čestitke od najbližih.

Prva je bila od članova porodice, a Stanija je pred svima pročitala.

- Srećna slava! Žao nam je što će ovaj velik praznik proći bez tebe. Nedostaješ nam jako, jedva čekamo da izađeš da provodimo vreme zajedno. Voli te i grli porodica - glasila je čestitka koju je Stanija dobila od porodice, a potom je pročitala sledeću

- Srećna slava, Stančika. Ako pitaš Pabla i mene praznici bez tebe su nikakvi. Ponosni smo kako se nosiš s monstruoznim uvredama. Gde god krenemo Pablo i ja govore nam da si borbena i hrabra. Mnogi pobednici te komentarišu pozitivno, pričaju da je jedino logično da izađeš kao pobednica, a prijatno bi se iznenadila da znaš ko to kaže. Poslednje nominacije govore da znaju ko je ispao u prvi plan. Što se tiče sukoba sa Majom i optužbi da si rekla da je Taki podvodio kad je bila sa tvojim bivšim dečkom bila si blaga, a ja mogu da kažem da sam bila prisutna telefonskom razgovoru kad je on baš iskoristio tu reč - glasila je sledeća čestitka koju je pročitala Stanija