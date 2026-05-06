Slušaj vest

Aleksandra Mladenović posetila je manastir Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, u Egini. Ona je napravila pauzu od nastupa i odlučila je da se posveti sebi i veri.

Kako je napisala ispod objave, sanjala je da je na ovom mestu, pa je odlučila da dođe i pokloni se Svetom Nektariju.

-Sanjala sam da sam ovde i došla da se poklonim Svetom Nektariju Eginskom – napisala je Aleksandra.

Pevačica se obukla u skladu sa mestom na koje je došla, pa je imala dugu crnu suknju koja je prekrila celo telo, ali i maramu na glavi.

"Zahvalna sam Bogu"

Podsetimo, pevačica je uvek ponosno isticala da je odrastanjem i radom na selu naučula šta je zapravo život.

-Zahvlana sam Bogu što je to tako, kada gledam ovu omladinu danas, gledam neke tatine sinove koji nisu ništa teže podigli od kašike, a posle tražiš od njega da bude dobar čovek. Pa ne može da bude dobar čovek kada mu je sve dato na gotovo – rekla je ona za Grand i dodala:

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

-Ništa nisam dobila na gotovo, za sve sam morala da se pomučim sama, ali i uz pomoć roditelja. Na neki način kada pogledam širu sliku, za sve sam se sama izborila.