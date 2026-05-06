Milan Stanković u jeku svoje karijere bio je šmeker kome nisu odolele ni devojčice, ali ni starije žene. Za mlađu žensku publiku bio je "Plavi čuperak", a sada je Magdalena Vračić otkrila da je kao mala devojčica bila ludo zaljubljena u pevača. On joj je bio i žiri u takmičenju Pinkove zvezdice.

Pevačica je otkrila da joj je upravo Milan bio omiljeni izvođač, jer ga je pratila i dok se takmičio u Zvezdama Granda.

- Generalno, on je moj miljenik još od kada sam bila mala i kada se tada takmičio u Zvezdama Granda. Jedna zanimljiva situacija desila se kada je ispao u finalu, ja sam dobila temperaturu i strašno se razbolela. Sada mi je smešno da o tome pričam. Onda sam porasla i bila sam u Zvezdicama i nije mi bilo dobro kada sam videla da je on u žiriju, kako sada da pevam pred njim? - rekla je Magdalena Vračić za Telegraf, pa dodala:

- Moja mama tada nije propustila priliku da mu kaže da sam zaljubljena u njega, jer je njoj to bilo smešno. Ja sam se tada smejala, ali mi se plakalo od neprijatnosti.

Magdalena Vračić kod Uroša Živkovića na svadbi Foto: Privatna arhiva

"Bio je podrška i imam lepe uspomene"

Pevačica je potom otkrila kakav je Milan Stanković bio prema kandidatima.

- Bio je jako opušten i uvek je podržavao sve nas mlađe. Sa tog takmičenja imam zaista lepe uspomene, pogotovo kada pomislim na njega. Mnogo mi je značila njegova podrška. Znao je i da bude poprilično strog, ali sa mnom nije bilo problema, jer sam uvek pevala dobro i nije bilo razloga da bude strog - prisetila se ona u intervjuu za Telegraf.rs

