Milutin Mima Karadžić kako je Kurir pre dva dana pisao, raskinuo je vezu krajem prošle godine sa svojom 35 godina mlađom devojkom Natašom Stanišić jer nije hteo da se oženi njome.

Ipak, vremešni glumac nije časio ni časa, pa je posle samo nekoliko nedelja uplovio u novu romansu sa aktuelnom partnerkom.

Mima je gostovao danas, na jednoj televiziji pa je progovorio o braku i otkrio da se nikad ne bi ženio, što je potvrdilo Kurirova saznanja.

- Ja sam skrašen. Ne znam da li si mislila da se ženim? Ljudi se žene iz potpuno drugih razloga, pa se razvode iz istih razloga. Nemam te namere, volim da volim i to je nešto što je lepo. U tom smislu sam skrašen - poručio je Mima za Blic.

Kad je zatražila brak on je ostavio

Iako je s Natašom, koja mu je i koleginica, proveo skoro tri godine u ljubavi, kad je ona od njega zahtevala da podignu vezu na viši nivo, došlo je do raskida.

- Mima i Nataša su bili u vezi skoro tri godine. Bili su gotovo nerazdvojni. Poznato je da on ne voli da se obavezuje, pa je tako bilo i ovog puta. Njemu je s njom bilo lepo, proživljavao je drugu mladost. Kad je Nataša u razgovoru s njim istakla da bi volela da njihovu vezu podignu na viši nivo i da bi trebalo da govore o braku, on se tome odlučno usprotivio.

Odmah joj je rekao da o tome ne želi da govori i da nije ni za kakav brak, a posebno u tim godinama. Istakao je da nije ni za kakvo vezivanje i obaveze i da je najbolje da raskinu i da svako krene svojim putem. Nju je to baš razočaralo, ali shvatila je da s njim definitivno nema budućnost - rekao nam je naš izvor, pa nastavio:

- Mimu ovaj raskid nije preterano uznemirio. On je nastavio sa svojim svakodnevnim obavezama. Redovno je odlazio u teretanu, na svoje fizikalne terapije i na predstavu u kojoj trenutno igra. Posle nekoliko nedelja upoznao je mlađu zanosnu brinetu koja ga je momentalno osvojila. Ona je malo u početku tvrdila pazar, ali on nije odustao. Priredio joj je neka iznenađenja, na šta ona nije mogla da ostane imuna, pa je pala na njegov šarm.