Gordana Džehverović, prokomentarisala je odnos Stanije Dobrojević i njenog nesuđenog zeta, Anđela Rankovića.

Goco, rekla si Staniji da je Anđeli pun pogodak za nju?

- Šta bi joj falilo da su se mazili i pazili tamo u hotelu, da ga je uzela za omiljenog? Oni idu zajedno, ona je jaka žena, a on voli takve. Ona ima vizu za Ameriku, što znači da mogu da idu zajedno. On izigrava samo tvrd orah. Volelka bih da se kruniše brakom ta veza, što da ne?! Ona voli manekenski tip muškarca. Dominantna je, mora da vodi priču u tom odnosu. On sad tvrdi pazar. Međutim, Stanija ako se zaljubi, ona bi mu dala parice. Anđelo je momak koji voli da uzme parice. Koje pare je on imao

Goco, Anđelo je pominjao tokom današnjeg da je bio u spotu Teodore Džehverović, kako gledaš na to?

- Da sam ja znala šta je radio na snimanju tog spota, nikada ne bi bio sa mojom ćerkom. On je nju napao u četiri sata ujutro, nikada ne bi bio sa njom. Govori da je ona iskoristila njega za spot. On je u spotu za pesmu ''Gasolina'' klovn, eto - rekla je u emisiji "Pitam za druga" na Red tv

Od starta netrpeljivost

Podsetimo, Goca nije bila od početka za to da njena ćerka bude u vezi sa Rankovićem. Jednom prilikom dok su zajedno boravili u Beloj kući, poručila je njemu ali i ćerki da ako nastave vezu nakon rijalitija, njena vrata kuće su im zatvorena.

"Ako posle rijalitija Teodora izabere tebe, za nju su moja vrata zatvorena. On je nezreo, njemu još treba majka. Meni takva komplikacija ne treba, ja ne želim da se nađem između njega i njegove majke", rekla je besna Goca.

"Ti si jedno nedonošče, tebi je mama sve!"

"Pa, jeste, sve mi je", uzvratio je Anđelo.

"Teodora, urazumi se, on između tebe i majke, bira svoju majku, znači njegova majka će da bira s kojom devojkom će biti", pokušavala je Goca da ubedi svoju ćerku.

"Neću da stojim između nečijeg sina i nečije majke. Ali neću da dozvolim da nam ovde stvarate bespotrebnu tenziju, kada izađemo napolje, videćemo kako stoje stvari", neraspoloženo je izjavila Teodora.