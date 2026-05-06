Milica Jokić odlučila je da ogoli dušu i progovori o surovoj strani šou-biznisa koju publika ne vidi.

Pevačica priznaje da se iza kulisa često kriju snažne emocije sa kojima nimalo nije lako izboriti se.

- Moramo da budemo profesionalni i da se trudimo da prikrijemo sve. Ali, naravno da se nekad desi da ti je teško ili pogodi, logično da ćete pogoditi i neki deo pesme u kojem se pronađeš - iskrena je bila Milica.

Ona se osvrnula i na nemilosrdna očekivanja koja ovaj posao nosi sa sobom, ističući da malo ko mari za prava osećanja izvođača kada oni stanu na binu.

- To je mnogo teško u ovom poslu. Zato što te niko ne pita ni šta si, ni kako si! Svi očekuju od tebe kada dođeš na nastup ili snimanje da budeš veseo i raspoložen, da zabaviš narod i širiš pozitivnu energiju, a svako od nas ima neke teške momente u životu - ispričala je pevačica za Grand, dodajući da se, uprkos unutrašnjim lomovima, ona i njene kolege uvek trude da daju svoj maksimum.

Od devojčice u zlatnim baletankama do prvih uspeha

Podsetimo, Milica je svoju uspešnu karijeru započela još kao dvanaestogodišnjakinja u popularnom takmičenju "Zvezde Granda", a svaki povratak u taj studio i danas u njoj budi lavinu uspomena.

- Tu su moji počeci, sve me veže za to kada sam imala 12 godina i prvi put se pojavila na Grandovoj sceni... Svako bude u svom problemu, ali to je sve do kad se ne izađe na scenu, a posle ti padne kamen sa srca - priznala je Milica, koja je bila u vezi sa sinom političara Ivice Dačića, pa se prisetila svog vizuelnog izdanja iz tog perioda.

- Definitivno ću zauvek pamtiti to prvo pojavljivanje. Sećam se tačno te plave haljinice i tih zlatnih baletanki, tog zida koji je bio ispred mene. Ostaće mi u sećanju sigurno, jer je to bio upečatljiv početak - emotivno je zaključila mlada pevačica za "Grand".