Sve više i više običnih ali i ljudi poznati široj naciji, napuštaju velike gradove i mir pronalaze u prirodi. Dejan Živić jedan je od javnih ličnosti koji je doneo je odluku da u potpunosti promeni svoj život. Prodao je sve nekretnine u Beogradu i gradsku gužvu zamenio mirom u selu Obrež, nadomak Kruševca.

Dejan Živić se od 2018. godine aktivno bavi poljoprivredom, gde uzgaja razne kulture, a kako sam ističe, nije se uželeo grada.

Pevač ne krije da mu prija da se skloni od beogradske buke, te je detaljno opisao kako sada izgleda njegova svakodnevica i čime se sve bavi na svom imanju.

- Od 2018. godine sam na selu, lepše mi je da se sklonim od buke, ovde imam svoj mir. Uzgajam paradajz, papriku, krastavac... Imam i svoj voćnjak, a od južnog voća uzgajam limun i kivi. Po dvorištu šetaju kokoške od kojih imam domaća jaja, a mleko i sir kupujem od komšinice - priznao je pevač.

Osim što uživa u prirodi, Živić ističe da je na ovu odluku uticao i njegov boravak u inostranstvu, ali i teški životni trenuci.

Nakon "životnog brodoloma", shvatio je da novac ne može da reši sve probleme, te se vratio u Srbiju sa jasnim ciljem da se posveti zdravom telu i duhu.

- Znate kako, da bi telo i duh bili zdravi mora čovek da se hrani zdravo, da postoji fizička aktivnost i da čovek bude u molitvi. Sve mi je to falilo dok sam živeo u Nemačkoj. Nisam imao vremena da se tome posvetim, tada sam mislio da je novac najbitniji u životu i da se svi problem mogu rešiti novcem. Sve dok nije naišao životni brodolom o kome sam već više puta pričao. Posle toga sam se vratio u Srbiju i odlučio da započnem novi život. Hranim se sa porodicom uglavnom organskom hranom koju sami proizvodimo i sezonskim voćem koje nam priroda daruje - objasnio je pevač za Grand online.

"Za decu je zdravije odrastanje na selu"

Iako su mnogi navikli na brzi gradski život, Dejan Živić je istakao da on više nije taj tip osobe.

Pored sopstvenog mira, kao jedan od glavnih razloga za ostanak na selu naveo je i to što smatra da je takvo okruženje mnogo zdravije za odrastanje njegove dece:

- Nekome gužva odgovara, voli taj haos. Ja nisam više taj tip. Nije mi teško da upalim kola i odem gde treba. A i za decu je zdravije odrastanje na selu. Tako da što se mene tiče, ne planiram da se selim odavde - kaže Dejan Živić.