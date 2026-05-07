Tokom svoje karijere može se pohvaliti da je snimila neke od najlepših pesama u domaćoj diskografiji, a malo ko zna kako je Jelena Tomašević odbila veliki hit zbog Bosiljčića koji je kasnije ipak snimila.

Pevačicaje je nedavno ispričala jednu zanimljivu anegdotu vezanu za njenu pesmu „Da mi je da mi se vrati“, a koja joj je ponuđena u periodu kada su ona i Ivan raskinuli, te da tada nije htela da je snimi.

– Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli.Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pesmu“. I pusti mi on pesmu „Da mi je da mi se vrati moj dragi“. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: „Da mi je da mi se vratiš“ – ispričala je kroz smeh Jelena Tomašević i dodala:

– Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala“. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?“ – ispričala je pevačica nedavno za Grand.

Ljubav prerasla u brak

Nakon pomirenja Jelena i Ivan su ubrzo uplovili u bračne vode, a kruna njihove ljubavi je ćerkica Nina.

Iako mnogi ne znaju kuma Jelene Tomašević je pevačica Mari Mari.

Mari Mari je bila prepoznatljivo ime na muzičkim festivalima početkom 2000-ih, ali se nakon udaje odlučila za mirniji život. Kao diplomirani muzički pedagog, zaposlila se u muzičkoj školi, gde danas predaje solfeđo i teoriju muzike. Osim toga, vodi školu pevanja za decu, što je, kako kaže, ispunjava na poseban način.

Jelena i ona su odavno vrlo bliske, te je kumstvo bilo normalna i logična opcija.

"Ćerka i ja imamo divan odnos"

Jelena je jednom prilikom govorila i o odnosu sa ćerkicom koja je već u pubertetu.

- Nina i ja imamo divan odnos, otvoren i iskren, ali i pun ljubavi. Osluškujem je, tu sam za nju u svakom trenutku, velika sam joj podrška, ali i glas razuma u pojedinim situacijama. Raduje me to što je druželjubiva i što ima svoj svet prijatelja i društvenih događaja. Svesna sam i toga da je pubertet izuzetno turbulentan period, koji smo svi prošli, ali se i radujem svakom segmentu njenog odrastanja, jer shvatam koliko vreme brzo leti.

