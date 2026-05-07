Slušaj vest

Milica Pavlović proslavila se u takmičenju Zvezde Granda, a nedavno je progovorila o saradnji koja je trajala godinama.

Pevačica je otkrila detalje ugovora i priznala da nikada nije koristila stavke koje su bile potpuno u skladu sa pravilima muzičke kuće.

Otkrila tajnu "plave svirke"

- Kad imate taj ugovor, dobijete pravo od produkcije da ponekad prijavite "plavu svirku". To je svirka za koju kažete "Ova je moja" i "Grand" se tu odriče svog procenta i svega što mu sleduje po ugovoru. Nikada za devet godina nisam imala "plavu svirku". Nikada. Osećala bih se da izdajem i da ne poštujem ugovor. To je više bilo ovako od strane produkcije, oni su to dozvoljavali ponekad, na godišnjem nivou nekoliko puta - govorila je tada Milica za K1 i dodala:

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Promo/Nikola Radišić, Marko Karović

"To nikada nisam koristila"

- To su koristile skoro sve moje kolege, koliko ja znam, sve. Ja nisam nikad, jer bih se osećala da izdajem produkciju. I tad sam već bila školarac i nastavila sam da budem takva. Umetnik sam u duši. Može mi se da kad pristupam muzici i spotovima, da ja tu malo odletim u svoje neke dugine boje, ali kad su ove ozbiljne stvari u pitanju, volim da se to podvuče i da se sve zna. Vrlo sam poslovna.

Krah prijateljstva sa JK

Milica je mesecima bila u žiži javnosti zbog prekida prijateljstva sa Jelenom Karleušom, za koju je nedavno izjavila da joj se ne bi javila da se sretnu.

Jelena Karleuša se svojevremeno oglasila na svom profilu na Fejsbuku i otkrila zbog čega se završilo njeno prijateljstvo s Milicom Pavlović.

1/8 Vidi galeriju JK i Milica Pavlović Foto: Damir Dervišagić

Ona je svoje obraćanje počela temom njenog nestanka sa Instagrama.

- Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako retko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali skrinšot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu deli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uverila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pevača jer mu time udara na hleb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bednici. Milica svojoj sestri nije rekla da sramnu “peticiju” obriše. Naprotiv, snimala se uz Madoninu pesmu baš onaj dan kad sam ja Madonu pominjala, znate već kako. Slučajno se setila Madonine aktuelne pesme iz 2004.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram/karleusastar

"Nemojte više da me pitate za Milicu"

Jelena je potom otkrila da li se čula s Milicom nakon što ju je otpratila sa Instagrama:

- Meni ni poruku nije poslala kad sam je otpratila sa Instagrama jer je znala u čemu je problem iako je nevešto pred novinarima kao loša glumica rekla da ne zna razlog. A onda je u sred linča koji preživljavam i u kom su oskrnavili grob moje majke, u kom mi danonoćno prete smrću okačila i ovo. Nemojte više da me pitate za Milicu Pavlović. Neka joj služi na čast. A ja… šta ću… kakva sam takva sam. Voleli me, mrzeli, moje trajanje pokazuje mnogo - napisala je tada Jelena.