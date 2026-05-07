Glumica Eva Ras u jednoj emisiji odigrala je igricu "Odnosi, brak, korpa" i od svih ponuđenih muškaraca sa javne scene izabrala Dragana Kojića Kebu uz reči: "Njemu može sve".

Bez obzira na njene godine Eva Ras je uvek spremna da odgovori na svaki izazov, a nedavno je govorila o mnogim detaljima iz svog intrigantnog i zanimljivog života, ali i odigrala zabavnu igricu.

"Keba je moj idol"

Imala je zadatak da od ponuđenih muškaraca sa javne odluči ko je za seks, ko za brak, a kome bi "dala korpu".

- Aco Pejovié - korpa! Era Ojdanić - korpa! Lazar Ristovski - korpa! Desingerica... Ne znam, ali videla sam da je ćelav, tako da korpa. Haris Dzinović, ako skine sešir, možda. Mima Karadzić? I on je odrtavio, i njemu korpa! Dragan Kojić Keba, on je moj idol, njemu može sve - rekla je Eva za Republiku.

"Kupio me je za ceo život"

Video koji je izazvao brojne reakcije na internetu podelio je na svom Tiktok nalogu i sam Dragan Kojić Keba, koji je očigledno bio polaskan Evinim komplimentom.

Glumica je i objasnila zašto Kebu bira za sve.

- Jednom je rekao da želi da ima moje knjige i time me je kupio za ceo život - zaključila je Eva Ras.

Zabavljala se sa čuvenim piscem Danilom Kišom

- Kad sam bila mlada, zabavljala sam se sa Danilom Kišom. On bi bio srećan da sazna da nije bio samo veliki pisac već i veliki muškarac. Zabavljali smo se neko vreme, ali to nije prijalo ni njemu ni meni. Međutim, nastavili smo da se zabavljamo, dok me jednom nije uhvatio za ruku i rekao: "Je l' ja to dobro osećam da ni tebi nije dobro sa mnom?" - rekla je Eva.

"Imala sam 20 godina kada sam probala kokain"

Kontroverzna glumica Eva Ras, nedavno je javno govorila o svojoj borbi sa narkoticima.

Ona je priznala da je u početku konzumiranje nedozvoljenih supstanci doživljavala bezazleno.

- Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se venčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se lečili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno - rekla je tada Eva Ras i otkrila kako je došlo do toga da prvi put proba nelegalne supstance:

- Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu.

