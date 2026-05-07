Muzička zvezda Tea Tairović protekle noći održala je spektakularni nastup u jednom beogradskom klubu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta.

Jedna od najpopularnijih pevačica mlađe generacije ponovo je dokazala zbog čega je na samom tronu regionalne muzičke scene - čim je otpočela svoj koncert u prestižnom prestoničkom klubu prolomio se vrisak, a Tea je toliko dobro razmrdala sve prisutne da je atmosfera bila na vrhuncu već od prve, pa sve do poslednje pesme.

Tea Tairović napravila haos na nastupu u Beogradu

Tea je publici pevala svoje najveće hitove, koje su svi prisutni pevali uglas, a kako smo saznali, oboreni su svi rekordi posećenosti.

Inače, Teu su podržale koleginice Barbara Bobak i Sanja Vučić, koje su se provodile uz njene hitove.

Podsetimo, Tea je u velikom intervjuu za rođendanski broj Kurira pričala o estradi, ali je i priznala da su je sabotirali.

- Sve i da su me sabotirali, a jesu, iskreno, baš me briga. Oduvek sam gledala sebe i svoj život. U tuđe se nisam mešala. Kao i u svakom zanimanju, tako i u ovom postoji mržnja, zavist, spletke. Ja sam na vreme shvatila da gledam napred i ne reagujem. Sa žaljenjem samo primećujem neverovatnu količinu izgovorenih ružnih reči i psovki. O međusobnim uvredama između javnih ličnosti da ne pričam. Kad bi svako na estradi radio, trudio se, ginuo, verujem da ne bi imao vremena za loše i neljudske poteze.