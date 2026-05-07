TRANSRODNA DEVOJKA U STILU MERLIN MONRO PROSLAVILA ROĐENDAN! Nikolina Kovačević zablistala sa krunom na glavi: Baloni, cveće, svećice... (FOTO)
Nikolina Kovačević slavila je svoj poseban dan.
Na društvenim mrežama podelila je fotografije sa proslave rođendana i otkrila da je napunila 28. godina.
Zablistala na proslavi rođendana
Nikolina je uz prelepu dekoraciju, prolećne boje balona i nežno belu haljinu proslavila divan dan, a na glavi je nosila krunu.
U komadu koja neodoljivo podseća na model haljinice Merlin Monro pozirala je dok je duvala svećice, te je na Instagramu podelila trenutke sa proslave i tom prilikom pokazala izvajano telo.
"Rodila sam se kao muškarac"
Influenserka Nikolina Kovačević rođena je kao Njegoš, a o promeni pola odlučila je da otvoreno govori tek nedavno, dve godine nakon operacije.
Nikolina je ispričala kroz šta je sve prošla i kako se privikla na novo telo.
- U decembru će biti tačno dve godine od kako sam hirurški promenila pol. Rodila sam se kao muškarac, u pogrešnom telu. Samim tim, ova operacija mi je bila jako potrebna da bih ja bila srećna - rekla je ona i priznala da nije imala nikakvih komplikacija tokom operacije i to joj je posebno važno.
"15 dana nakon opercije sam bila u kafani"
- Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu. Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mesec dana treba da normalno funkcionišete, šest meseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem telu i novi su osećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila - iskreno je rekla Nikolina.