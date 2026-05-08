Ćerka legendarne glumice iznenada je preminula u Parizu. Eva je jednom prilikom otkrila kako su joj saopštili tu jezivu vest, a onda je govorila i o svojoj borbi sa narkoticima.

Prvi suprug joj se drogirao

- Moj prvi muž, s kojim sam bila dok sam studirala Fakultet dramskih umetnosti, drogirao se. Nisam znala za to dok smo se zabavljali, saznala sam tek kad smo se venčali. Tih šezdesetih godina narkomanima smo zvali samo one koji su se lečili od droge, a ne i one koji su je koristili. Zbog toga su mnogi mislili da drogiranje nije ništa strašno - rekla je svojevremeno Eva Ras za Alo i otkrila kako je došlo do toga da prvi put proba nedozvoljene supstance:

- Suprug me nikad nije nagovarao na to. Međutim, droga se vukla po stanu i gledala sam kako je on uzima. Jednom sam mu rekla da hoću i ja da probam. Odgovorio mi je da ne želi da bude svedok tome i da to uradim dok on nije kod kuće. Tako sam i učinila. Ušmrkala sam taj prašak, bio je to kokain. Imala sam 20 godina kada sam prvi put probala drogu.

Nije znala za sebe

Eva je ispričala da nakon uzimanja narkotika nije znala za sebe i da danima nije jela i spavala.

- Kad bih se nadrogirala, mislila bih da mogu da prođem kroz zid! Pipala bih zidove i činili su mi se mekani. Taj čudan osećaj u glavi trajao bi danima. Dva dana ne bih jela, pila, spavala, niti mokrila! Nisam imala nikakve fiziološke potrebe. Kad bih sklopila oči, ukazivala bi mi se čudna priviđenja. To je bilo jezivo! Povraćala sam od psihičkog gađenja, jer sam izgubila sebe u svemu tome. Prošle su nedelje dok nisam došla sebi. Kad sam shvatila da stabilno stojim na zemlji i da zid nije mekan, znala sam da sam dobro.

Ona je ispričala kada je prestala da koristi narkotike.

- Razvela sam se od prvog supruga i prestala sa drogiranjem. Neću da pričam o njemu i otkrivam ko je. On ima svoj život i nemam pravo da mu ga zagorčavam. Ne samo njemu već i njegovoj deci i unucima - rekla je na kraju Eva.