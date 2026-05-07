Slušaj vest

Ekstra Nena podelila je svoja sećanja na Evroviziju 1992. godine, kada je predstavljala Jugoslaviju sa pesmom "Ljubim te pesmama".

U emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji jednom prilikom je evocirala uspomene i otkrila nepoznate detalje putovanja i čitave pompe koja se događaja u to vreme.

Nisu imali dirigenta

- Evrovizija u Malmeu je bila posebna po mnogo čemu. To je bilo ratno vreme, skroman budžet, ali smo se trudili da izgledamo profesionalno. Nismo imali para, pa smo improvizovali. Švedski dirigent je svirao harmoniku za uvod u moju pesmu jer nismo imali svog dirigenta - istakla je pevačica.

1/8 Vidi galeriju Ekstra Nena nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić, Printscreen, Jutarnji program

Imala 5 telohranitelja, a sve plaćala sama

- Naša delegacija nije bila brojna, i mnogo toga sam organizovala sama. Plaćala sam šminkera i garderobu iz svog honorara. Uprkos svemu, bili smo favoriti u muzičkom smislu. Ljudi su voleli pesmu i Malme je bio pun entuzijazma. Švedska organizacija je bila predivna, imala sam 5 telohranitelje i posebnu pažnju jer su postojale neke dojave o mogućim neprijatnostima. Sećam se šetnje po Malmeu sa kompozitorom Radetom Radivojevićem i producentom Fetijem Danutovićem, gde su nas ljudi prepoznavali i pozdravljali sa 'Ekstra, heja'. To je bio fantastičan osećaj. Vozili su me Lincoln Continentalom po gradu, što je bio znak koliko su nas cenili - rekla je.

Bila je favorit, ali je politika odigrala ulogu

- Međutim, kada je došlo do zvaničnog glasanja, postalo je jasno da će politika igrati ulogu. Jugoslavija je bila u ratu, i bez obzira na muziku, nosili smo ime Savezne Republike Jugoslavije, što je za mnoge bilo neprihvatljivo. Zato nismo pobedili, iako smo bili favoriti u nezvaničnim glasanjima - istakla je pevačica.

"Moraš da budeš spreman da gaziš"

Snežana Berić poznatija kao Ekstra Nena, pevačica, umetnica i profesorka uvek inspirativna za medije, iako se retko pojavljuje u javnosti i pažljivo bira kada će i gde se eksponirati, ali je nedavno gostujući u jednoj emisiji progovorila o mnogo čemu.

Poznata po svom promišljenom pristupu javnom životu, skromnosti, otvorila je dušu u razgovoru i otkrila svoje stavove o medijima i umetnosti. Nena se nedavno osvrnula i na to koliko život umetnika u Srbiji, iako spolja deluje lep i glamurozan, ponekad može da bude gorak i nezahvalan.

1/6 Vidi galeriju Ekstra Nena Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Printscreen, Jutarnji program

– Da, to mogu da potvrdim. Ako želiš da postaneš umetnik i da to dokažeš svojim delima, moraš da budeš spreman da „grizeš“ za sebe. Ne može niko za tebe. U našem okruženju često se velike karijere grade ne zbog pevanja, nego zbog pozadinskih okolnosti, miljea iz kog potiču ili ulaganja. Ali ja sam imala sreću da su me nepovoljni okolnosti zaobišle i da sam naišla na ljude koji su prepoznali moj talenat i pomogli mi – rekla je nedavno Nena.