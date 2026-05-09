Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nikolija Jovanović objavila je nedavno fotografije iz svog detinjstva na svom Instagram nalogu.

Pevačica se prisetila detinjstva i otvorila porodični album, a samo neke od fotografija pokazala je javno.

Porodični album

Nikolija je tada okačila slike odrastanja, te je otkrila kako je uživala sa majkom Vesnom Zmijanac.

Njih dve su se zajedno kupale u kadi, a ti trenuci su pretočeni u prelepu uspomenu.

Takođe, Nikola je objavila i fotografije iz Vesnine mladosti, kada je važila za jednu od najpoželjnijih žena bivše Jugoslavije.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac i Nikolija Foto: Instagram

Ona je ispod fotografija napisala kratko i jasno:

- Najlepša mama na svetu.

Ko je otac Nikolije Jovanović

Iako se roditelji pevačice bave različitim profesijama, ona je uspela da nastavi stopama i oca i majke.

Otac Vlada Jovanović, doktor ekonomskih nauka, bio joj je uzor da diplomira međunarodni biznis na jednom američkom koledžu u Atini.

Foto: Printskrin/Instagram

S druge strane, majku, folk zvezdu Vesnu Zmijanac, obradovala je kada je zakoračila na muzičku scenu.

Kupila ćerki stan

Nikolija je svojevremeno studirala u Atini za koju je jako vezana, te joj je majka nedavno kupila nekretninu upravo tu.

Prostrani stan sa fantastičnim pogledom na morsku pučinu oduzima dah, a pogled opušta um nepreglednim plavetnilom.

Budući da se luksuzna nekretnina nalazi na odličnom mestu, ne čudi što ona i Relja sa njihovom ćerkom tamo provode mnogo vremena.

1/7 Vidi galeriju Mama i ćerka - Vesna Zmijanac i Nikolija Jovanović Foto: Dragan Kadić

Vesna i Nikolija dom su opremile prelepim stilskim nameštajem, enterijer je topao i stan udoban, a u prelepom vrtu imaju i bazen. Sa istančanim ukusom za detalje, u svakom kutku stana oseća se da su dve dame sa uživanjem osmislile koncept celog stana.