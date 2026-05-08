Mnoge ličnosti sa estrade se zapravo ne zovu onako kako ih publika zna. Nije mali broj onih koji su zbog prepoznatljivosti u javnom svetu promenili svoja imena.

Ranije to nije bilo toliko čest slučaj, pa su u prošlosti bile poznate pod drugim imenom - Silvana Armenulić, čije je pravo ime bilo Zilha Bajraktarević, i Leposava Mušović, kojoj je bilo lakše da do estradnog vrha stigne kao Lepa Lukić.

Dara Bubamara zapravo je Radojka Adžić, a Ani Bekuti je pravo ime i prezime Nadežda Polić, dok se Beki Bekić zove Behljulj Behljulji.

Postoje slučajevi kada pevači samo skrate svoje ime, pa se tako Milojko Kitić predstavlja kao Mile.

Sarajevski kantautor Edin Dervišhalidović je osamdesetih godina osnovao grupu "Merlin", a kad je 1991. godine započeo solo karijeru, rešio je da zadrži Merlina u svom imenu pa je i danas Dino Merlin.

Naša poznata pevačica Mina Kostić je promenila ime i prezime kad je imala 19 godina, a zapravo je Minira Jašari.

Tina Ivanović se zove Radmila, a karijeru je počela kao Lepa Rada. Pod tim imenom se nije proslavila, a popularnost je stekla tek kada se javnosti predstavila kao Tina i otpevala "Bundu od nerca".

Marijanu Radovanović svi znate, ali zapravo ne znate da je to Maja Marijana.

"Poslednji boem" je nadimak koji je dobio nakon što je snimio istoimenu pesmu, ali malo ko zna da je pevaču Šeki nadimak iz detinjstva. Pravo ime mu je Šućro.

Najpoznatiji izvođač vlaške muzike kod nas Izvorinka Milošević nosi vlaško ime Funtinjora Funta Lunga. Kad je krenula u školu, njeno ime su preveli na srpski pa su je nazvali Izvorinka.

Olgicu Karleušu roditelji su odmalena zvali Olja, pa je malo ko zna pod pravim imenom.

Ovi pevači su se takođe drugačije predstavili u javnosti:

Baki B3 - Bekrim

Gagi Đogani - Gazmen

Đole Đogani - Hamit

Mira Kosovka - Mirjana Petričević

Ekstra Nena - Snežana Berić

Dino Dvornik - Miljenko Dvornik

Andrija Ojdanić - Era Ojdanić

Bebi Dol - Dragana Šarić