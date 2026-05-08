Slušaj vest

Književnica Zorana Šulc (66) je u sedmoj deceniji života odlučila da otvori profil na platformi Onli fans. Autorka poznata po provokativnim i erotski obojenim književnim ostvarenjima kaže za Kurir da je odluku donela bez dileme i bez potrebe da bilo kome polaže racune.

Književni izraz

- Toliki poznati svetski pisci pisali su o erotici i na tome zaradili ogromne pare. U mojim književnim delima na erotici su zarađivale izdavačke kuće. Sada sam rešila da makar od tih erotskih recenica zaradim i ja nešto - poručila je kratko i jasno Šulc.

Kako kaže, njen sadržaj neće biti senzacionalistički, već nastavak književnog izraza po kojem je publika već poznaje samo u drugačijem formatu i bez posrednika.

- To će mi omogućiti da lagodno živim. Pisac je celog života osuđen da ga tapšu po ramenu, a da od umetnosti jedva preživljava. Ja više nemam nameru da se izvinjavam zbog toga što želim da živim pristojno od svog rada - navela je književnica.

Čista provokacija

1/5 Vidi galeriju Zorana Šulc želi da iz sebe izvuče maksimum Foto: Screenshot, Printscreen, Youtube Printscreen/RTS Ordinacija



Na brojne komentare i reakcije koje su se već pojavile na društvenim mrežama, odgovorila je kratko i direktno:

- I bilo kakav komentar zadržite za sebe. Na svojim cipelama ja vezujem pertle, a ne vi - zaključila je ona.

Njena odluka među prijateljima je izazvala podeljene reakcije od podrške zbog hrabrosti i autentičnosti, do kritika konzervativnijeg dela publike. Ova spisateljica je pre nekoliko godina javno ispricala svoju životnu priču punu uspona i padova. Tada je otkrila sa kim je varala muža i ko ju je silovao dok je bila tinejdžerka.

Teška priča

- Posle jedne proslave me je silovao moj jako dobar drug. Do tada sam imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko toliko cenio i čuvao. Posle te žurke su drugovi rešili da me otprate kući. I onda se to desilo. Mislila sam da se oni nešto šale.. Osećala sam se bedno, jezivo. Htela sam da izvršim samoubistvo - otkrila je ona.

Zorana je u javnosti poznata kao žena bez dlake na jeziku i koja je o svojoj intimi i ljubavnim izborima govorila u medijima.

Poznati pohrlili na platformu Milica proslavila onli fans, JK najavila dolazak Poslednjih godina mreži onli fans pridružile su se brojne poznate javne licnosti iz Srbije. Najviše pažnje izazvala je Jelena Karleuša, koja je javno najavila otvaranje svog profila na platformi, ali to još nije učinila. Prva koja je "proslavila" ovu platformu u Srbiji je Milica Dabović. Nekadašnja košarkašica je na ovoj mreži objavljivala provokativan sadržaj zbog kojeg je pretrpela kritike. Pored nje Stanija Dobrojević, Nataša Šavija i još mnogo drugih poznatih i nepoznatih riajliti učesnica, starleta, klaberki su korisnice ove platforme gde se predstavljaju na način koji smatraju da je adekvatan.