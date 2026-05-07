Milica Mitrović proslavlja svoj rođendan sa porodicom u Monaku. Tim povodom njoj je suprug, vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović organizovao slavlje, a delić atmosfere objavila je Milica na svom Instagram profilu.

Oni su zajedno dočekali ponoć i čestitali Milici divan dan.

Milica je na Instagramu postavila fotografiju sa suprugom iz jednog restorana ispod koje je napisala da voli svoju porodicu, na šta je reagovala voditeljka Sanja Mirković i poželela joj srećan rođendan.

Željko je supruzi javno čestitao rođendan uz snimak klavira i baladu Robija Vilijamsa „She’s the One”.

- Od svih osobina romantičnih ljudi, najdraža mi je - hrabrost. Bez hrabrosti ne postoji ni stvarna ni velika ljubav! Bez romantike, čovek je samo mašina, i to besmislena, gladna i prazna. Zato draga moja voljena Milice primi ove reči toplo i sa pažnjom i neka te čvrsto drži sopstvena vera u njih - emotivnim rečima počeo je svoju čestitku Željko Mitrovi i nastavio:

- Ne dozvoli da ikada nestane ta tvoja divna i topla nežnost, ljubav i brižnost koja izranja iz tvojih sopstvenih dubina, koje nisu ništa drugačije od onih dubina koje stvoriše svet kome se i ti i ja podjednako divimo i za kojim, iskreno verujem bez strepnje u srcu, nećemo imati potrebu da žalimo. Još uvek verujem da lepa reč može da promeni svet. Lepa reč i velika dela nisu nestali! Samo su se sakrili, čekajući vreme koje upravo počinje. Srećan ti rođendan, draga moja Milice! Voli te tvoj Žeks! P.S. Znam da znaš i sama odgovor na pitanje koje mi uvek postaviš, kad izgovorim ovu poslednju rečenicu, ali za svaki slučaj ponoviću, najviše na svetu! - piše u objavi posvećenoj Milici Mitrović.

Podsetimo, Milica je prošle godine rođendan slavila u Londonu gde joj je porodica priredila iznenađenje.