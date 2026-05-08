Hasana Dudića sreli smo na Dorćolu, i to u sasvim običnom trenutku koji je privukao pažnju prolaznika.

Bez estradne pompe, bez pratnje i bez osmeha za kamere, muzičar je sedeo sam na klupi u jednom mirnom delu ovog beogradskog kraja, potpuno zamišljen i fokusiran na mobilni telefon koji nije ispuštao iz ruku.

Fotografija koja je nastala tokom popodnevnih sati prikazuje pevača u opuštenom izdanju, daleko od reflektora i nastupa po kojima ga publika decenijama prepoznaje. Na sebi je imao tamnu garderobu i kačket, dok je pogled sve vreme bio usmeren ka ekranu telefona. Delovalo je kao da pažljivo čita poruke ili prati nešto što mu je u tom trenutku potpuno zaokupilo pažnju.

U svom svetu

Sasvim običan dan

Prolaznici su ga prepoznali gotovo odmah, ali zanimljivo je da nije bilo velike gužve niti uobičajenog prilaska za fotografisanje. Mnogi su samo diskretno pogledali ka klupi na kojoj sedi poznati pevač, dok su neki komentarisali kako deluje zamišljeno i umorno.

-Sedeo je dugo potpuno sam. Nije razgovarao ni sa kim. Samo je gledao u telefon i povremeno podizao pogled ka ulici- ispričao nam je jedan od očevidaca koji se zatekao u obližnjem kafiću.

Dorćol, poznat kao deo grada koji spaja starinski duh Beograda i moderni urbani život, često je mesto gde poznate ličnosti pokušavaju da pronađu mir daleko od gradske vreve. Upravo zato mnoge nije iznenadilo što je Hasan izabrao baš ovaj kraj grada da provede deo dana bez medijske pažnje.

Poznato je da je Dudić tokom života prolazio kroz brojne uspone i padove, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Njegova karijera traje decenijama, a publika ga pamti po velikim hitovima, temperamentnom karakteru i burnim životnim pričama koje su često punile naslovne strane domaće štampe.

Zapažen

Uprkos godinama provedenim na estradi, Hasan nikada nije uspeo potpuno da pobegne od interesovanja javnosti. Čak i kada sedi sam na klupi, daleko od kamera i nastupa, njegov izraz lica i način na koji provodi vreme postaju predmet komentara i nagađanja.

Bilo da je čekao nekoga, dopisivao se sa prijateljima ili jednostavno ubijao vreme pregledajući sadržaj na telefonu, jedno je sigurno prizor Hasana Dudića samog na dorćolskoj klupi pokazao je onu drugu stranu života javnih ličnosti, mnogo tišu i običniju od one koju publika najčešće vidi na televiziji i društvenim mrežama.

Jer iza bine, reflektora i aplauza, ostaju trenuci tišine u kojima su i poznati samo ljudi među drugim ljudima.