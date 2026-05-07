Jelena Karleuša govorila je na konferenciji "Nijedna mama nije sama", koja se održava u Beogradu i posvećena je položaju žena i roditelja u društvu.

Pop zvezda je u svom izlaganju govorila o ličnom iskustvu, odrastanju u porodici razvedenih roditelja, alimentaciji od bivšeg supruga Duška Tošića, kao i o sopstvenoj ulozi samohrane majke.

- Ja sam dete razvedenih roditelja i sudbina se poigrala tako da budem, da kažem, samohrana majka dve devojčice. Od kada je najavljen zakon o, ne da se muškarac tera, nego da shvata, da je on dužan po zakonu, i da će eventualno nositi pravne posledice ako ne bude poštovao status majke i roditelja, onda se situacija i kod mene popravila koja nije bila dobra. Popravila se zapravo zbog toga što je postojala naznaka da će snositi posledice - rekla je JK.

Dodala je da smatra kako je važna dosledna primena zakona i zaštita prava dece i roditelja koji o njima brinu.

- To je tako, zakoni u ovoj zemlji postoje decenijama unazad, ali je sad prvi put nagovešteno da onaj koji ne poštuje taj zakon, jer se uglavnom nije poštovao, a majke su se snebivale da traže ono što im zakonski pripada, odnosno njihovoj deci, sada država preuzima stvar u svoje ruke i vodi računa o majka i deci, koje imaju pravo na taj dodatak, da ne osećaju manjak drugog roditelja.

Govoreći o roditeljstvu, naglasila je da je vaspitanje dece ključni faktor zdravog društva.

- Kao majka dve devojčice, bitno je kako se deca vaspitaju, kada je reč o odnosu prema ženi, majci, roditeljima, nastavniku, bolesnima, osobama sa invaliditetom, jer je to ono što je stub čitavog našeg društva i ono najbitnije - kako vaspitavamo našu decu. Tu je majka zakon, i neko ko je temelj i stub svih naših života i našeg odrastanja. Imam veliku odgovornost i srećna sam, jer ljudi znaju koji je moj posao, jedno sam na javnoj sceni, a kako sam vaspitala sama moje dve ćerke, i one su moj najveći ponos, ne samo kada je u pitanju njihov odnos prema meni, već prema svim drugim ljudima i životinjama, i to je izuzetno bitno - kako vaspitavamo našu decu.

Ona je istakla da joj je najvažnije da njena deca izrastu u odgovorne i empatične ljude, kako prema ljudima, tako i prema životinjama.

