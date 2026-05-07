Virtrouz na harmonici Aleksandar Sofronijević danas ima poseban povod za slavlje.

Poznati muzičar i njegova supruga Kosana na današnji dan pre dve godine izgovorili su sudbonosno "da", te obeležavaju godišnjicu braka.

Dve godine braka

Sofra je na svom Instagram profilu napisao emotivne reči svojoj izabranici.

- Dve godine od onog 'da', a kao da je ceo život stao u njih. Hvala ti što svaki dan činiš posebnim i što uz tebe svaki uspeh ima lepši smisao. Srećna nam godišnjica ljubavi moja. U svetu koji se stalno menja, ti si moja konstanta. Dve godine braka, bezbroj uspomena i čitava večnost ispred nas. Volim te - napisao je Sofronijević.

"Ona je divna, normalna žena"

Sofronijević o lepoj Kosani uvek priča sa ponosom.

Izabranica Ace Sofronijevića je mlada, a već jako uspešna doktorka, a on je sa ponosom nedavno govorio o njoj.

- Ona je divna, normalna žena i zahvalan sam Bogu što sam sa njom. Mi smo bili na našem odmoru u Rovinju i kada smo sve videli kako jeste, čuli otkucaje srca to su bile suze radosnice i zahvaljivao sam se Bogu, ljubio sam nju i bio presrećan. Daj Bože da sve prođe kako treba, jako smo srećni, jer to maštaš i želiš i mi se mnogo volimo. To je velika nagrada naše ljubavi – priča Aleksandar Sofronijević i otkriva da im beba neće promeniti planove koje imaju što se tiče karijere i posla.

Ponosni roditelji male Tare

Aleksandar i Kosana postali su 7. aprila roditelji devojčice kojoj su dali ime Tara, a tom prilikom je upriličeno gala veselje za rodbinu, prijatelje i kolege u jednom poznatom prestoničkom restoranu.

Novopečeni tata je s osmehom na licu dočekivao zvanice, a među prvima su se na proslavi pojavili njegovi roditelji Milena i Radovan, ponosni baka i deka, sa kojima je pozirao okupljenim fotoreporterima.