Slušaj vest

Vesna Zmijanac odavno je pronašla mir na Bukulji, planini u blizini Aranđelovca.

Pevačica se trudi da što više vremena provodi u kući koju je napravila na prostranom imanju, a često joj u posetu dolaze ćerka Nikolija Jovanović, zet Relja Popović i unuke.

Raj za celu porodicu

Vesna se trudi da što više boravi daleko od grada, taman toliko koliko joj obaveze dozvoljavaju.

Foto: Printscreen

Ona je jednom prilikom pokazala kako imanje izgleda. Ono što je svima tada upalo u oči je to da su po kući svuda uspomene i stare fotografije. Na prostranom placu se nalazi i pomoćni objekat u kojoj stanuju ljudi koji brinu o kući i imanju kada ona nije tu.

Takođe, pevačica je od jedne prostorije napravila garderober, a mesto koje posebno voli je kuhinja. Poznata kao vrsna kuvarica, ona dosta vremena provodi spremajući hranu, naročito kada su s njom na Bukulji njene unuke kojima ispunjava sve želje.

1/6 Vidi galeriju BAZEN OKRUŽEN PALMAMA Vesna Zmijanac je ćerki Nikoliji poklonila stan u Atini: Pogled na more je nestvaran Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Poseduje listu nekretnina

Vesna Zmijanac jedna je od pevačica koja je pametno ulagala zaradu koju je stekla tokom 50 godine duge karijere. Kako su ranije pisali mediji, Zmijančeva ima 7 stanova u Beogradu na najboljim mogućim lokacijama u srpskoj prestonici.

Vesna Zmijanac je provela detinjstvo u selu Kovači u blizini Kraljeva. Njena kuća danas stoji napuštena, oronula, obrasla u korov, a prag zarastao u travu i tišinu. Ipak, taj prostor nije zaboravljen. Meštani Kovača veruju da upravo tu leži deo njihove istorije i predlažu da se Vesnina kuća obnovi u znak zahvalnosti i poštovanja.

1/7 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Komšije o Vesni Zmijanac

Ekipa Kurira nedavno je posetila kraj u kojem je Vesna provela prve godine života. Tamo svi rado žele da pričaju o njoj, hvale je, vole i cene. Ali niko od naših sagovornika nije hteo da se snima. Jedan čovek koji živi u blizini Vesnine kuće ispričao nam je da su stanovnici Kovača rešili da se oduže Zmijančevoj.

- Ta kuća je deo sela, deo nas. Vesna je mnogo uradila za ovo mesto, a mi sada osećamo da je red da joj to i simbolično vratimo. Pokrenućemo peticiju da se kuća obnovi. Ne mora da živi tu, ali neka stoji kao znak da nije sve otišlo s vremenom - govorio je jedan od meštana.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic



U istom dvorištu, odmah pored urušene kuće, i dalje žive Vesnini rođaci. A kada Vesna dođe, to bude tiho, bez pompe, bez bliceva. Rođaci nisu bili raspoloženi da govore o Vesni.

Iako kuća nije obnavljana, Vesna nije zaboravila svoje Kovače, kažu meštani. Ona ih je mnogo zadužila svojevremeno. Bez ijedne izjave za medije, bez objava, donirala je znatna sredstva svom rodnom kraju.

1/11 Vidi galeriju Vesna Zmijanac nekada Foto: Instagram, Printscreen Youtube/ Vesna Zmijanac, Printscreen/You Tube

Bez dlake na jeziku

- Zahvaljujući Vesni, asfaltiran je deo puta kroz selo, obnovljen je dom zdravlja, koji godinama nije imao uslova za rad, a napravljen je i vrtić za decu. Nije tražila ni zahvalnicu, ni ploču, ni da se išta objavi - pričao je gospodin koji je insistirao na anonimnosti, a koji veoma ceni pevačicin lik i delo.