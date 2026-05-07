Maja Odžaklijevska progovorila je o svom zdravlju i otkrila da je sumnjala da ima karcinom nakon što joj je otpala kosa.

Pevačica je posetila lekara, a kako su joj tada rekli, opadanje kose je bila posledica stresa koji je imala.

"Opala mi je kosa pre 4 godine"

– Pre četiri godine desilo se da mi je potpuno opala kosa, mislila sam da imam neki skriveni rak. Otišla sam kod lekara i uradila sve pretrage. Rekli su da su svi parametri odgovarajući i da je sve u redu - govorila je Maja Odžaklijevska za Hype.

Foto: Printscreen, Exkluziv

– Međutim, s moje glave su otpadali pramenovi. Zamislite, od duge kose ostali su samo patrljci. Bila sam sigurna da imam rak, ali su mi objasnili da je to najverovatnije posledica stresa. Kad narod kaže da sve ide iz glave, zaista je tako. Sve zavisi kako ćete posmatrati određene stvari.

Napustila grad i otišla na selo

Maja Odžaklijevska godinama je živela u srcu Beograda, na Vračaru, ali je onda donela odluku da se preseli na selo, automobile zameni drvećem, a prometne ulice mirnim dvorištem punim cveća.

Kako je ranije ispričala, preseljenje iz grada smatra jednom od najboljih odluka koje je donela u životu, a sada je formirala svoj mali raj u prirodi.

"Zašto bih slušala trube u gradu"

Naime, na selu ima velelepno imanje, prelepu kuću ušuškanu u zelenilu i cveću, a okopavanje bašte joj je svakodnevni hobi.

- Mnogo mi prija što me bude razne ptice. Zašto bih ujutru slušala trube u gradu? I dok se nisam preselila, divila sam se Vesni Zmijanac kada je otišla na Bukulju. Shvatila sam da je napravila najpametniji potez što je otišla van grada, u koji može da dođe kad hoće. Ja jesam gradsko dete, ali sam u Skoplju odrasla u kući koja je imala dvorište. Oduvek sam želela da imam svoju kuću sa baštom i to mi se ispunilo - govorila je pevačica.