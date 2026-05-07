U tajnosti i bez velike pompe počelo je snimanje nove serije „Marina i Futa". Akteri ove priče su čuveni tekstopisac Marina Tucaković i kompozitor Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smeštena u osamdesete godine.

Jedan od najskladnijih parova na našoj estradi dobiće svoju seriju, bez obzira na to što je već prikazan njihov odnos u veoma uspešnom filmu „Nedelja"o životu pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog.

Aleksandar Futa Radulović i Marina Tucaković Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Ulogu Marine, kako saznajemo, ponovo će odigrati sjajna glumica Milica Janevski, dok se ime glumca koji će tumačiti Futu još uvek drži u tajnosti. Nije isključeno da ćemo u toj roli ponovo gledati Zlatana Vidovića.

- Svaka uloga donosi novi spektar saznanja i to mi je najzanimljivije. Imala sam frku i odgovornost kako to uraditi, s obzirom na to da svi znamo kakva je Marina bila i da nas je, nažalost, relativno rano napustila. Taj njen karakter i taj opus koji je ostavila u narodu jako je veliki. Ja sam samo imala frku kako da to odigram, a da ne bude karikatura ili imitacija, već da uhvatim taj njen duh, a da opet ima neke veze sa mnom, da u tome uživam i da shvatim ko je bila ta žena - izjavila je Milica Janevski.

Milica Janevski kao Marina Tucaković i Husa Alijević kao Džej u filmu Nedelja Foto: Promo

Blistave karijere

S obzirom na to da su Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa bili apsolutni epicentar muzičke industrije bivše Jugoslavije i Srbije, serija o njihovom životu bi lako mogla da postane hronika cele jedne epohe. Kroz njihov studio na Vračaru prošla je gotovo cela estrada. Očekuje se da ova priča prikaže prelazak iz uređenog jugoslovenskog pop-roka osamdesetih u haos devedesetih, rat, sankcije i rađanje „turbofolka". Marina i Futa su stvorili i diktirali taj novi muzički pravac, balansirajući između ozbiljnih muzičkih standarda i onoga što je narod u tom teškom trenutku želeo da sluša. Njih dvoje uspeli su da od „autsajdera" naprave zvezde.

Imaćemo priliku da vidimo kako u njihov studio dolaze uplašeni, nepoznati klinci (ili stariji pevači bez sreće), a Marina i Futa im, poput psihologa, „kroje" pesme tačno po njihovom karakteru i pretvaraju ih u ikone. Najbolji primeri za to bili su Džej i Željko Samardžić.

Marina Tucaković rođena je 4. novembra 1953. godine u Beogradu, gde je završila Šestu beogradsku gimnaziju i Ekonomski fakultet. Pisanjem tekstova za pesme počela je da se bavi rano, sa svojih 19 godina, a karijeru je zvanično otpočela saradnjom sa grupom „Dag", za koju je 1973. godine napisala pesmu „Smiljana". Njen potpis stoji na više od 4.000 pesama koje su obeležile muzičku scenu Balkana. Njene stihove izvode zvezde poput Zdravka Čolića, Slađene Milošević, Lepe Brene, Olivera Mandića, Gorana Bregovića, Zana, grupe „Magazin", Željka Joksimovića, Cece i mnogih drugih.

Marina Tucaković i Aleksandar Radulović Futa Foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Marinin prvi muž bio je Nenad Stamatović, gitarista grupe „Bulevar". Nakon razvoda, udala se za kompozitora Aleksandra Radulovića Futu, sa kojim je bila u višedecenijskom braku do poslednjeg dana svog života. Sa Futom je imala sinove Milana i Miloša.Njihov stariji sin Miloš preminuo je 2008. godine, što je Marina veoma teško podnela. Nekoliko godina kasnije,napisala je pesmu „Mišo moj", koju je otpevala Ana Nikolić, a koju je posvetila svom preminulom sinu.

Pored brojnih značajnih nagrada koje je osvojila tokom karijere, jedna od najvažnijih bila je ona iz 1993. godine, kada joj je MESAM dodelio priznanje za najboljeg i najuspešnijeg autora. Prema njenoj zamisli, održan je prvi festival „Beovizija" 12, 13. i 14. aprila 2003. godine, na kojem je, zajedno sa Vladom Graićem, bila umetnički i muzički direktor. Pisala je tekstove za mnoge pesme koje su učestvovale u kvalifikacijama za predstavljanje Srbije na „Pesmi Evrovizije".

Velike tragedije

Bila je članica žirija u emisijama u kojima se takmiče mladi talenti, kao što su „Operacija trijumf" i „Pinkove zvezde". Žarila je i palila na estradnom nebu, mnoge zvezde je stvorila, a već postojećim pomogla da zasijaju još većim sjajem. Marina je preminula 19. septembra 2021. godine, nakon teške bolesti, u Beogradu. Godinu dana kasnije iznenada je preminuo njen mlađi sin Milan Laća Radulović.

Grob Marine Tucaković na Novom groblju gde počiva sa sinovima Milošem Radulovićem i Milanom Laćom Radulovićem Foto: Kurir

Aleksandar Radulović Futa je proslavljeni kompozitor, aranžer i producent, koji je zajedno sa suprugom Marinom ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Nakon porodičnih tragedija koje su ga zadesile - smrti dvojice sinova i supruge - vratio se muzici radeći na filmu „Nedelja", posvećenom Džeju Ramadanovskom, i pesmi „Za kraj", koju je otpevala Ceca Ražnatović. On stoji iza ove priče i serija se realizuje uz njegov amin. Ceo projekat podržao je „Telekom Srbija".

Video: Komemoracija Marini Tucaković