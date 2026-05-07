Ivana Bum Nikolić sa najavom novog projekta našla se na evropskoj sceni. Ali ne sa novim pesmama, već je ona predmet rasprave na društvenoj mreži Iks.

Nakon što je predstavila vizuelni koncept za svoj prvi album, onima koji prate evropsku muzičku scenu sve to je već bilo poznato i već viđeno.

Korisnici društvenih mreža su odmah počeli da upoređuju njen vizuelni identitet sa dizajnom albuma "Destinée", francuske pevačice Aje Nakamuri.

Ono što je svima upalo u oči je paleta neon boja, front, ali su gotovo identične i poze na fotografijama.

Ima i onih koji su stali na stranu Ivane Nikolić tvrdeći da je u pitanju moderna "high-fashion" inspiracija. Naglasili su da danas svi kradu i kopiraju, te time pokušali da opravdaju potez naše pevačice.

U sve su se uključili i francuski mediji, ali i fanpvi tamošnje zvezde tvrdeći da je srpska zvezda iskopirala njihovu kraljicu.

- Nikada ne treba potceniti bazu fanova Aje Nakamure: Oni sve vide - pišu Francuzi.

Nakon što se podigla ozbiljna bura, Ivana je povukla radikalni potez. Ona je sa svog Instagram profila obrisala sve objave i on je trenutno potpuno prazan.

Ivana se za sada o ovom slučaju nije oglasila, osim poteza na Instagramu.

Podsetimo, Ivana je bila deo grupe Hurricane, bila je na Evroviziji, a nakon raspada ušla je u solo vode. Na početku karijere izgledala je skroz drugačije. Ona je vredno radila na ovom albumu, danima ga najavljivala, ali je sad, reklo bi se, sve to palo u vodu dok se ne nađe rešenje.