Voditeljka Dragana Katić imala je neverovatnu životnu borbu kada je morala da finansira lečenje svoje majke i kada je bukvalno, da bi preživela, prodala zlato iz kuće ne želeći da zajmi novac.

Nedavno je govorila o detaljima agonije koju je proživljavala.

"Išla sam kod neuropsihijatra"

- Prvo je imala uspešno lečenje, za četiri godine joj se pojavio recidiv i tada sam dobila u stvari prognozu, nisam dobila dijagnozu, apsolutno je sve bilo jasno, trebalo je tada, i to se dešava u trenutku kada oni završavaju osmi razred. Njenu dijagnozu dobijam 25. decembra, a 25. decembra mi je otac dobio moždani udar. Tako da bukvalno u isti dan, samo, naravno, godine su u pitanju, i tada kreće jedan košmar - s jedne strane deca se pripremaju za svoje gimnazije, Boban je u tom trenutku se spremao za Matematičku gimnaziju. Bojan kreće u pripreme za Filološku gimnaziju, i ja se sa tim svim što dobijam na papiru od lekara da treba da prođe ipak još jedan ciklus hemioterapija. Tada krećem bukvalno u borbu, prvo sa sobom, to mi je bilo prvo da sa sobom raščistim. Prvo sam otišla kod neuropsihijatra, rekla svoju situaciju i rekla da nemam vremena za terapiju. Želim, jer sam pre toga već imala iskustvo i znam šta terapija čini, ali nemam vremena. Moram instant rešenje da dobijem, zato što imam maminu kuću, imam svoju kuću, decu koja se nalaze na prekretnici, isključivo su zacrtali koje gimnazije žele da upišu, znači treba da mi se uvede lek. I tada sam, na svu sreću, naišla na razumevanje - govorila je Dragana i dodala:

Dragana Katić pala Foto: Printscreen/Instagram

- Dobila sam lek koji sam godinu dana uzimala, ali to proleće je onako bilo prilično izazovno. Znači, to su bile hemioterapije pre podne, po podne sam snimala dva Grand šoa, znao je samo Saša Popović. Njemu sam rekla. Znači, ne znam šta će biti, i kako će biti, prosto eto da znaš jel ti treba nešto, ne treba mi ništa, samo treba da ćutiš i da me ništa ne pitaš i da me pustiš da to radim kako radim. Naravno da je ispoštovao sve to, međutim, mi tada ulazimo u jedan period velikih finansijskih izazova i u jednom trenutku totalne finansijske nemoći. Meni se to nije u životu desilo i ja taj problem nisam imala.

"Nikada nisam umela sa finansijama"

- Imala sam problem da li ću da kupim cipele, toliko i toliko, ali sada sam došla u jedan životni problem i veliki izazov. Privatno smo plaćali časove u gimnaziji, terapije i sve što je bilo vezano za lečenje majke je posebno koštalo. Nekako nisam umela nikada sa finansijama. Nisam umela prosto da rasporedima da od dinara napravim dva ili tri, nisam imala taj talenat ni dan danas ga nemam, niti sam bilo šta naučila o tome, ali Boga mi bilo je prilično teško.

Foto: Printscreen/Instagram

Dolazi njihova matura mala, oni se spremaju. Ja sam u tom trenutku, normalno sve sam radila, za ovo niko nije znao. Za ovo su znali isključivo nekolio mojih najbližih prijatelja koji su mi uskakali kada mi je bilo potrebno. Dolazi matura, i ja bukvalno to nikad neću zaboraviti, čovek mora da prati te znakove pored puta, ja palim lapotop ujutru da pročitam vesti i ovako link-reklama otkup zlata. Ja kažem ko to otkupljuje zlato - otkrila je voditeljka i priznala da je to bio jedini način da dobije dodatan novac:

Dragana Katić bez šminke

Prodala zlato

- Nikad mi nije palo na pamet da postoji to. Krenula sam da se raspitujem. Tog dana je trebalo da idem na Bežanijsku kosu i da snimim reklamu, prođem kolima pored zlatara, uzmem iz nesesera prvi komad na koji sam naišla i odem tamo i kažem koliko, vi to otkupljujete. Kad je on meni rekao cifru, za mene je u tom trenutku rešeno moje sve, jer sam imala problem. Zaista nisam u tom trenutku mogla, a nisam želela ni od koga da tražim, jer sam smatrala da to ja treba da obezbedim svojoj deci, a to je da odu na maturu i na ekskurziju i da odu u odelima i garderobe koju oni žele. Kad je on meni rekao, ja sam samo "aha, vraćam se za pola sata", otišla do Bežanijske kose, završila sve, odnela to zlato, prodala i sutradan rekla deci da idemo. I oni su pitali mama jel si uspela da se snađeš, zato što sam ja delila sve sa njima, oni su znali i kad mi je pun i prazan novčanik i kad imam i kad nemam, i kad mi je teško i kad mi je lako. Mi smo razmenjivali sve, i stvarali tu neku vrstu povezanosti koja mi je najbitnija u vaspitanju bila povezanost sa detetom. Kažem završila sam neki posao, možeš misliti - zvali su me za neku reklamu, naravno slažem. Njih sam naučila u kući ćemo sve podeliti, i tugu i sreću uopšte nije važno šta i to ćemo ali kad izađemo, ne zato šta će sve to reći jer ja sam primer nikad nisam vodila računa šta će svet da kaže. Nego izađi i uči da to dostojanstveno poneseš, ako ne možeš, ti se malo povuci, ali nemoj, ne zato što će neko pričati o tebi dal si ovakav ili onakav, da li pokazuješ to, ne nego nauči dostojanstveno. I to je i uopšte taj mamin odlazak i njihova spoznaja njihovog odlaska. U tom trenutku sam sve spoznala.

Ovako je nekada izgledala voditeljka:

Dragana Katić

"Ostala sam potpuno sama"

- Spoznala sam da ostajem potpuno sama, spoznala sam da više apsolutno nikad nikome u životu neću biti dete, da neću nikome da budem razmažena, ništa - da je apsolutno ceo život na meni. Saznala sam kako nestaju prijatelji i ljudi koji su bili oko moje majke, koji su nestajali i koje sam u određenim trenucima molila za pomoć u njenoj bolesti. Izabrane ljude za koje sam pretpostavljala da nikad neće ništa od toga reći jer mi je jako bilo teško da tražim pomoć. To mi je najteži deo priče bio - da tražim bilo kakvu vrstu pomoći. Da ne pričam kada sam došla u situaciju da treba da tražim pomoć samo da je smestimo na pristojno mesto koje će njoj olakšati tu priču. Onda sam shvatila da svoje prijatelje treba da negujem bukvalno kao svoju drugu porodicu, da raščistim odnose u familiji jer su se jako izbistrile stvari. Nakon njenog odlaska i da sve treba da postavim na svoje mesto i da kažem da to je to. To ja život, sad si u životu, sad si odrasla, i između ostalog sad treba i da kuvaš - pričala je Dragana.

