Da je Sofija Janjićijević znala da će njena veza sa izvesnim Danetom iz Makedonije ovoliko biti aktuelna, verovatno bi dokaze bolje uklonila. Međutim, da li je u pitanju danak neiskustvu ili je pak svesno ušla u novu sezonu Elite i iščekivala ovaj skandal, još uvek se saznalo nije.

I dok aktuelna starleta demantuje, pa potvrđuje priče o vezi sa čovekom od 70 godina, dokazi samo isplivavaju. Sada su se pojavile nove poruke koje su šokirale javnost.

"Biću ista dušo, srećna sam"

Kako se može primetiti njihova komunikacija liči na jedan pravi emotivni odnos.

- Laku noć, dušo moja, volim te, ljubim te i šaljem puno poljubaca, pišem kad ustanem - pisala je Danetu zaljubljena Sofija i priznala šta bi sve volela da radi sa njim.

- Biću ista kao do sad, dušo. Ja mnogo rano ustajem, ako može da se grlimo, mazimo...- dodala je ona.

Učesnica "Zadruge 9 Elite" Nije krila da je presrećna bila svaki put kad bi joj on poslao pare.

- Nisam nervozna, nego presrećna sam i samo gledam slike, patike, torbicu, sto puta sam ušla u slike. Mnogo, mnogo sam srećna - pisala je Danetu Sofija.

Brankica u šoku zbog svih stvari koje njena ćerka iznosi u Eliti

- Posle one izjave da je on njoj eksperiment ja sam zgranuta i ne znam šta da kažem. Ona dođe ovde, ali više smo šetale i išle u Niš kod mojih i baš tog dana je dolazio Dane da donese poklone Sofiji i mi smo se tu upoznali. Pričaju da je upoznao moju majku, pa ona bi prva rekla šta ona radi sa čovekom od sedamdeset godina, ja tu ništa nisam videla i nisam primetila ništa emotivno. Zgranuta sam od svega, svi šalju poklone, a on ispada kao da je verenik - rekla je ona, pa otkrila da li je istina da su ona i ćerka "opelješile" Daneta za 50. 000 evra.

- To nije istina, pa radim od jutra do sutra, ne bih ništa radila da je tako, bio bi i bazen ovde. To je velika suma za koju može stan da se kupi ili kuća ovde. Na kartici tog novca nema i to uopšte nije istina, pa da se našalim majku mu da je istina pa da imam da trošim, a da ne da idem da radim. Juče je došao jedan čovek da mi kosi i on mi je rekao "deset hiljada, šta je to tebi, sakrila si one pare, videćeš kad nikne kuća tu", baš mi je bilo krivo i teško nakon toga. Sve je sramota, bedno i jadno. Pogađa me sve kao majku. Bila sam loše, jer ne mogu da verujem. Samo mi nije bilo jasno gde je taj čovek bio u prethodnoj sezoni, a ona je meni letos rekla kako on nije mogao mene da nađe i onda se on pojavio kada je on izašao. Nisam znala, ja sam znala da joj fanovi šalju, a sad sam šokirana time da je rekla da vrši eksperimente koliko ko može da joj da, zgranuta sam. Ne znam šta bih rekla.

Sofijina majka: Dane je bio kod nas u kući, tri puta sam ga videla

Brankica otkriva da, koliko joj je teško, toliko je i sramota zbog svega.

- Sreća ne poznajem puno ljudi ovde, odem na posao i vratim se kući. Samo tu sa prvim komšijama se viđam i sa još jednim koji ne gledaju. Sramota me je, kako nije? Krivo mi je što sam joj sve dala u životu i uvek je imala sve, šta hoće više? Ne znam šta više želi. Ne poznajem svoje dete. Ovde je dolazila, druželjubiva je, pomaže deci i da sam ja neki baksuz i koristoljubiva, pa da sam takva imala bih tri vile. Ne znam da li bih volela sada i razgovor sa njom, jer prešla mi je crtu. Ovo je nerealno i ako je sakrila od mene, ne znam šta bih rekla. Katastrofa, ne može da me izda, ja nikada nisam nikog izdala, a ona je rođenu majku. Ne bih to dozvolila, ali eto. I dalje mislim da nije spremna na ovo, ne mogu da verujem - besno je govorila ona.

Nena Opozicija iznela je informacije da postoji intiman snimak Sofije i Daneta, a njena majka je na to burno reagovala.

- To ako postoji i ja to budem videla za mene neće postojati, a ona je moja jedinica. Dva puta me je zeznula i ne mogu da opišem koliko sam joj verovala jer smo jako bliske i jedini prijatelj sam joj ja i ne dao joj Bog da je to istina, sa mnom neće imati kontakt. Ne bojim se ni za šta, jer sve mislim da se samo igrala i ne mogu da verujem - zgranuto priča Brankica.

Sofija je u rijalitiju otkrila da Dane trenutno uplaćuje novac njenoj majci kako bi ona otplatila kredit, dok Brankica to demantuje.

- Ne dobijam nikakve pare i Dane mi ne plaća kredit. Pa što mi je ona ostavila kartice, a Dane da mi daje pare? To ne razumem. Ja pričam ono što znam, a ona neka priča šta hoće. Sve što sam rekla sve je istina, pa valjda ima neki novac, za šta se onda blamirala prošle godine - besno priča majka aktuelne učesnice, a onda otkriva da li je famozna slika sa Danetom nastala upravo ispred te kuće.

- Tri puta sam videla tog čoveka, a jednom je bio ovde i ta čuvena slika je nastala ovde ispred. Kad je on dolazio bio je i čovek koji ne postavljao klimu, a kad sam to rekla onda je priča da nam je Dane kupio klimu. On je sedeo ovde, jeli smo svi i sam je institirao da se slikamo i zato mislim da je namešteno i da je neka igra. Sofija je bila kući sa mnom, a on je došao i ništa tu nisam videla više, pa da sam videla oči bih joj iskopala - ispričala je Sofijina majka.