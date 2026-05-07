Najstarija pevačica na našim prostorima i pobednica takmičenja "Nikad nije kasno", Dobrila Čabrić (98), trudi se da očuva mladalački duh. Ona je jednom prilikom otkrila da ne odustaje od izlazaka, provoda i druženja sa ljudima.

Dobrila kaže da obožava noćni život i muziku.

-Obavezno izlazim uveče. U kazino, naravno. Bila sam menadžer u kazinu šest godina i taj posao mi je jako poznat, a imam puno prijatelja i prijateljica koji dolaze iz Grčke i gde da se vidimo nego u kazinu? Restorani kao restorani mene ne interesuju, klopa me ne interesuje jer ja kuvam sama – rekla je za Grand i dodala:

- Drugo, u kazinu je to uzbuđenje, ta terapija. Malo smeha, malo šale, svađe… Svega ima. Inače sam i pevala u kazinu vikendima. Ali dobro, sve spada u život.

Vodi računa o ishrani

Pevačica je svojevremeno rekla da veoma vodi računa o ishrani.

- Naravno i ishrana je tu u pitanju a i način na koji prihvataš život. Ako ga voliš onda ćeš da ga živiš. Mnogi padaju u depresiju već u 70-oj godini. Misle da su stari, sve ih boli. Ja, i da me boli i da me ne boli to brzo rešim nekim poslom. Uzmem uvek nešto što me preokupira, tako da ne mislim na te žute minute ili bolest. Ili smrt. Ne, ne, ne, to kod mene ne pali. Živim punim životom - otkrila je Dobrila.

"Muškarci me saleću"

Svojom energijom ne ostavlja ravnodušnima pripadnike jačeg pola, te je priznala da i dan danas ima udvarače.

- Otkud ja znam kako ja njih privlačim (smeh). Ja se mnogo ne staram oko toga. Sami naleću, k’o buve se lepe, ne znam što li je.