Nenad Jovanović, danas je okupio prijatelje, porodicu i kolege na promociji svog novog albuma "Na ovaj dan". Pevač se pred sedmom silom pojavio u društvu svoje prelepe supruge i njihovih naslednica.

Nenad je bio u elegantom odelu bež boje, dok je njegova supruga blistala u teget kompletu.

Iako je tokom bogate karijere napisao brojne hitove za vodeća imena domaće scene, Nenad je odlučio da je pravo vreme da svoju emociju zaokruži u jednu celinu.

Jovanović je govorio o tome kako je tekao proces stvaranja albuma, zbog čega se više ne svađa sa bratom Peđom, ali i kako njegova supruga reaguje na brojne obožavateljke.

- Ja sam više klasičan tip, volim neki malo stariji zvuk, ali ima i modernog, za svakog po nešto. Nadam se da će pesme naći svoj put i da ću da postignem to što sam želeo. Ovo je prvi put da izbacujem album, ja sam pre toga napravio nekih 50 pesama, koje sam izbacivao kao singlove, a sad mi se skupilo, pa sam rešio da izbacim album, sve se spontano desilo. Pisao sam dosta pesama za svoje kolege, a kad pišem za sebe drugačije je - to što osetim, to napišem. Pitam nekad suprugu, decu, brata, neke ljudi koji su više konzumenti, nego producenti. Poslušam neke smernice, a ako vidim da je to nešto što neće da doprinese pesmi, ja ih ignorišem - rekao je Nenad

- Ne razlikujemo se Peđa i ja puno, volimo ozbiljnu muziku i tekstove, retor fazon i emociju. Nikada se nismo posvađali da nešto ne pričamo, imali smo sitnih svađica. Zadnjih 20 godina se nismo posvađali uopšte. Guramo jedan drugog, velika smo podrška jedan drugom - rekao je pevač, pa prokomentarisao novu pesmu Dare Bubamare.

- Ne pišem provokativne tekstove. Dara je iskoristila to da napravi novu pesmu, daj da od situacije napravimo najbolje moguće. U zadnje vreme pišem pesme samo za sebe, kažu da je možda malo to i sebično. Nisam koristio veštačko inteligenciju, sve radim sam i pišem sam.

- Moja supruga nije ljubomorna kada su obožavateljke u pitanju. Kod mene na nastupima nikada nije došlo do nekih situacija koje su eskalirale u nešto jako neprijatno, kao pevač sam uvek znao i da smirim, to je nešto što se nauči i treba da se zna kako sa nekim problematičnim ljudima, nikad sa mnom lično nije bilo nekih situacija - zaključio je pevač.